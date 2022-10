Ehemalige Gaststube zur Waage wird zum Wohnhaus

Gontenschwil Auch der Besuch von Daniel Bumann konnte nicht helfen: Aus der ehemaligen Gaststube zur Waage werden Wohnungen Rund ein Jahr nach dem Besuch des Restauranttesters wurde die Liegenschaft geräumt. Das Baugesuch für die Umnutzung liegt noch bis im November öffentlich auf. Natasha Hähni 20.10.2022, 05.00 Uhr

Restaurant Waage, Gontenschwil Barbara Vogt / WYS

Seit Mitte Oktober ist bekannt, was mit dem Gebäude des ehemaligen Gasthauses «zur Waage» passieren soll: Die Allcarta AG, in deren Besitz die Liegenschaft schon seit einigen Jahren ist, hat bei der Gemeinde das Baugesuch für die Umnutzung des ehemaligen Restaurants eingereicht. Bis Mitte November ist dieses öffentlich einsehbar.

Gute Einrichtung, falsches Konzept

Wie Nicole Hediger, stellvertretende Gemeindeschreiberin und Leiterin der Einwohnerdienste in Gontenschwil, erklärt, war das Restaurant über vier Generationen ein Familienbetrieb. «Es ist ein altehrwürdiges Gebäude.» Entsprechende Auflagen zum Bauvorhaben würden in der Baubewilligung erfolgen. Obwohl das Gebäude gemäss der Allcarta GmbH eines der ältesten Gasthäuser in Gontenschwil ist, habe es am Ende als Gastrobetrieb in der Gemeinde nicht mehr funktioniert. Deshalb entschied man sich letztlich dazu, statt eines Restaurants zwei Wohnungen aus der Liegenschaft zu machen. Geht alles nach Plan, so sollen die Bauarbeiten bereits im kommenden Frühling starten. «Wir haben nicht vor, viel zu verändern, schliesslich ist es nur eine Umnutzung», heisst es vonseiten der Investoren.

Vor anderthalb Jahren war die Gaststube an der Sonnegg 190 letztmals in den Medien. Damals im Rahmen der Sendung «Bumann der Restauranttester». Während der Standort und die Einrichtung des Restaurants in der Sendung gelobt wurden, erklärte Daniel Bumann dem Wirtepaar, dass es das falsche Konzept anwende. Die Gontenschwilerinnen und Gontenschwiler wünschten sich laut einer Umfrage des Restauranttesters unter anderem Pommes frites.

Die beiden Wirte zum Umdenken zu bewegen, sah Bumann als eine Herkulesaufgabe. Gegen Ende der Sendung schien sich der Besuch des Testers gelohnt zu haben: Die Wirte waren versöhnt mit dem Dorf und die Gäste konnten endlich Pommes frites essen – zumindest eine Variation davon. Als Bumann das Gericht bestellte, waren die frittierten Kartoffeln rund geschnitten – so wie der Wirt sie machen wollte (AZ berichtete).

Keine Lösung für das Problem gefunden

Ob es nun an den Pommes frites lag oder an etwas anderem – ihre Probleme konnten Esther Stieger und This Kundert trotz Experten-Beratung nicht lösen. «Das Restaurant wurde diesen Frühling geräumt», erklärt Hediger. Schon zuvor kamen und gingen Pächter des Restaurants. Stieger und Kundert übernahmen das Restaurant im Jahr 2018 vom Wirtepaar Aeschbach, das am selben Ort bis im Jahr 2017 das Poulet-Restaurant Chikkeria führte.