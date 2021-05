Gemeindeversammlung Ortsbürger von Reitnau entscheiden, ob die zweite Gemeinde sich von der Mega-Forstfusion zurückzieht An der Gemeindeversammlung entscheiden die Reitnauer Ortsbürger über die Zukunft ihres Waldes. Ausserdem muss die Einwohner-Gmeind ein extrem schlechtes Rechnungsergebnis absegnen. Lilly-Anne Brugger, ZT 17.05.2021, 05.00 Uhr

Geht Reitnau den Forst-Alleingang? Britta Gut

Für einmal stehen an der Ortsbürgergemeinde Reitnau am 31. Mai gewichtigere Dinge zur Diskussion als an der Einwohnergemeinde: Die Ortsbürger entscheiden darüber, wie in Zukunft ihr Wald beforstet werden soll. Der Gemeinderat hat entschieden, nicht den Beitritt zum Forstbetrieb Suhrental Ruedertal vorzuschlagen, sondern den Alleingang mit dem im Dorf ansässigen Forstservice hr projects GmbH (AZ vom 4.5.).