Gemeinderechnung In Reitnau ist weiterhin diszipliniertes Haushalten angesagt Die von der Gemeindeversammlung abgesegnete Rechnung war zwar besser als vorgesehen, doch resultierte immer noch ein Verlust. Weiterhin muss gespart werden, gewisse Investitionen sollen aber möglich sein. Flurina Sirenio, ZT Jetzt kommentieren 01.06.2022, 20.45 Uhr

Reitnau kann den nächsten Schritt in der Gesamtentwässerungsplanung angehen. Britta Gut

Jetzt ist geregelt, wie es sich mit der Finanzierung von Erschliessungsanlagen wie Wasser- oder Abwasserleitungen verhält, wenn jemand in Reitnau neu baut. Schon an der Wintergmeind 2021 wollte der Gemeinderat diese Lücke schliessen und präsentierte dem Souverän das neu ausgearbeitete Reglement über die Finanzierung von Erschliessungsanlagen. Doch der Gmeind war dieses noch zu wenig konkret und sie wies es zur Überarbeitung zurück. Die überarbeitete Version mit Konkretisierungen (etwa zur Gebührenreduktion) nahm die Gemeindeversammlung vom 30. Mai nun an – mit nur einer Gegenstimme.

Versprechen zu mehr Transparenz

Drei der fünf Sachtraktanden drehten sich um Wasser und Strassen und fielen somit in die Verantwortung des im vorigen Jahr gewählten Gemeinderats Nando Suter (Die Mitte). Auch Ammann Katrin Burgherr merkte an, dass der neue Gemeinderat «einen herausfordernden Einstand» hatte am Dienstagabend. Diesen meisterte der 21-Jährige souverän. Die Gemeindeversammlung nahm den Antrag zur vierten Etappe des Generellen Entwässerungsprojekts GEP an, die mit einem Kredit von 540'000 Franken gekoppelt ist und vorsieht, an verschiedenen Kanalisationen Sanierungen vorzunehmen.

Suter versprach auch im Namen des Gemeinderats mehr Transparenz hinsichtlich GEP-Krediten. Die Kredite, die vor ein paar Jahren den Gemeinden Attelwil und Reitnau für die dritte GEP-Etappe beantragt wurden, wurden nachträglich als intransparent kritisiert. Auch der Strassen-Kredit wurde angenommen: 155'000 Franken müssen für eine neue Sauberwasserleitung sowie Umlegung der Wasserleitung im Bereich der neuen Suhrebrücke zwischen Moosleerau und Reitnau ausgegeben werden, teilweise wurden die Arbeiten schon ausgeführt.

Die Rechnung 2021 mit einem Verlust von 103'287 Franken (Budget: – 829'900 Franken) wurde abgesegnet. Weiterhin muss sehr sorgsam mit den Finanzen umgegangen werden. Sparen ist also auch beim Budget 2023 ein grosses Thema, wie Katrin Burgherr sagte. Aber es soll auch Luft nach oben geben, etwa für Investitionen an gemeindeeigenen Liegenschaften, die eine Erneuerung brauchen.

