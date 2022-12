Burg: Gestern eine Welt für sich, morgen ein Teil von Menziken

Fusion Menziken/Burg Burg fusioniert: Gestern eine Welt für sich, morgen ein Teil von Menziken Mit der Fusion mit Menziken verliert der Kanton mit der Gemeinde Burg per 1. Januar 2023 die flächenmässig kleinste Gemeinde. Doch so klein der Ort, so gross ist seine Geschichte: erst Standort der Hauptburg eines Adelsgeschlechts, dann als Siedlung eine Kuriosität und bis heute Sitz der wichtigsten Schweizer Zigarrenproduzentin. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

In der Silvesternacht wird die Anzahl der Aargauer Gemeinden um zwei reduziert: Burg fusioniert mit Menziken und Herznach mit Ueken. Katja Schlegel

Wenn es am Samstag Mitternacht schlägt, ist es passiert: Der Aargau hat nicht mehr 200, sondern 198 Gemeinden. Im Fricktal fusionieren Herznach und Ueken. Und im Wynental Menziken und Burg. Zwei Fusionen, die nahezu geräuschlos über die Bühne gegangen sind, von den ersten Abklärungen bis zu den Volksentscheiden; erst an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung, später an der Urne. Im Wynental ist die Fusion eine logische Konsequenz: Es macht endgültig, was schon lange gelebt wird. Oder: ein kleiner Schritt für die Einheimischen, ein grosser für die Geschichtsbücher.

Heute ist die Gemeindegrenze nicht mehr sichtbar, Menziken und Burg sind miteinander verschmolzen (Drohnenaufnahme vom Juni 2022). Severin Bigler

Aktuell ist Burg noch die flächenmässig kleinste Gemeinde des Kantons (neu wird es Leimbach sein). Keinen Quadratkilometer gross ist sie, nur 94 Hektaren, nahezu gänzlich umringt von Menziken. Doch so klein die Gemeinde ist, so spannend ist ihre Entstehung und die Geschichte derer, die den Namen des Ortes in die weite Welt getragen haben.

Burgruine Reinach der Herren von Rynach. Aufnahme aus Walther Merz’ «Die mittelalterlichen Burganlagen und Wehrbauten des Kantons Aargau». zvg

Die Burg, die dem Ort den Namen gab, wurde vermutlich im 12. Jahrhundert von den Herren von Rynach als Stammburg errichtet – und doch gilt Burg erst seit 1751 als eigenständige Gemeinde. Burg wurde damals nicht etwa von Menziken getrennt, die Berner Herrschaft sprach dem Ort lediglich einen Sonderstatus ab, der ihr über Jahrhunderte hinweg ein Dorn im Auge gewesen war.

«Der Steckhof war eine Welt für sich»

Burg – beziehungsweise der «Burghoff» – war ein Steckhof; eine Hofsiedlung, die weder Teil einer Gemeinde noch selbst eine war. Im Aargau gab es verschiedenste Steckhöfe, zum Beispiel den Geisshof bei Gontenschwil oder Leimbach, im Seetal den Wilhof bei Birrwil, bei Kulm den Wannenhof, den Rütihof bei Gränichen und bei Aarau den Hof Roggenhausen.

Die Gemeinde Burg vor genau 100 Jahren, im Jahr 1923. Die beiden Stauweiher am unteren Bildrand (von 1904) waren damals beliebtes Badeausflugsziel. ETH-Bildarchiv

«Der Steckhof war eine Welt für sich», schreibt Walther Merz in einer Broschüre des Historischen Vereins des Kantons Bern 1932. Anders als die Gemeinden kannten die Steckhöfe beispielsweise keinen gemeinsamen Wald- und Weidebesitz, keinen Flurzwang, keine Gemeindeversammlung und keine Beamten, keine Feuerwehr und kein Armen- und Schulwesen. Steckhöfe hatten keinen Anschluss an die Siedlung, waren eigenständig, mit allen Vor- und Nachteilen. So sparten sich die Bewohner ihren Beitrag ans Armenwesen, wurden in der Not aber auch nicht unterstützt. Und vor allem: ein Steckhofbewohner hatte kein Bürgerrecht, keinen Heimatschein. Zuzüger wurden dementsprechend auch nicht kontrolliert. Das störte die Berner Herren.

Historische Luftaufnahmen der Gemeinde Burg aus dem Jahr 1954. Damals zählte die Gemeinde noch knapp 190 Häuser. ETH-Bildarchiv

1751 beschlossen sie, die Steckhöfe verschwinden zu lassen. Sie entsprachen nicht der Norm und Norm war den Bernern wichtig. In der Anweisung an den Lenzburger Untervogt sparten sie denn auch nicht an dramatischen Formulierungen: Von «Missbrauch» ist die Rede, von «ausländischen verdächtigen Flüchtlingen» und «unordentlichen und eigengwältigen kleinen Nebengemeinden», in welchen allerhand «unzuläsliche gebräuche zum verderben der landspolicey eingeschlichen und entstanden».

Vorkommnisse, wie sie von den hiesigen Steckhöfen nicht bekannt waren, wie Peter Steiner in «Die alten Steckhöfe, ein Kuriosum» (Jahresschrift Historische Vereinigung Wynental 2015/16) schreibt. Aber Befehl war Befehl. Und so wurde Burg als grosser Steckhof zu einer eigenen Gemeinde. Die Burger hatten also ein Stück Freiheit verloren, aber soziale Absicherung gewonnen.

Die Burg wich einem Schulhaus samt «Chefi»

Die namensgebende Burg gibt es schon längst nicht mehr. Bereits 1386 zerstört, schlug 1872 das letzte Stündlein der Ruine. Den Burghügel hatte das Dorf im Jahr zuvor von Oberst und Regierungsrat Adolf Fischer aus Reinach als Bauplatz für das neue Schulhaus geschenkt bekommen. 2233 Manntage soll es gedauert haben, so Peter Siegrist in «250 Jahre Burg», um die Burgruine abzutragen. Im 1875 eingeweihten Bau waren nicht nur die Schulzimmer, sondern auch die Gemeindekanzlei, ein Archiv mit schwerer Eisentür (das «Chefi») und ein Veranstaltungssaal untergebracht.

Damals bereits etabliert hatte sich auf der Burg die Tabakindustrie: 1864 hatte Holzhändler und Bauer Rudolf Burger eine Zigarrenfabrik gegründet, die noch heute als «Burger Söhne» und grösste Schweizer Zigarrenproduzentin (mit der Dannemann-Gruppe und Marken wie Rössli-Stumpen, Brissago oder Churchill) ihren Verwaltungssitz im Ort hat. Die Zigarren- und Tabakwarenproduktion wurde im Jahr 2000 eingestellt.

Eine Postkarte von Burg, gestempelt am 19.11.1919. ETH-Bibliothek Zürich

Auch wenn die Burgerinnen und Burger stolz sind auf ihre Eigenheiten – das Mai-Tandli, Fahnen für Neugeborene und früher gar ein ureigener Dialekt –, die Nähe zu Menziken ist längst nicht mehr nur geografischer Art. Die Endstation der WSB heisst seit 1904 Menziken-Burg. Ab der Oberstufe radeln alle Burger Kinder mit dem Velo nach Menziken hinunter und selbst die Gemeindeverwaltung zog vor Jahren ins Tal.

Doch das liebe Geld machte Sorgen. Ohne Fusion würde Burg finanziell der Schnauf ausgehen, hatte Gemeindeammann Marcel Schuller im Januar 2022 gesagt. Und zum emotionalen Widerstand, der kurz vor der Fusionsabstimmung erwuchs, weil alles beim Alten bleiben und sich nichts verändern sollte: «Die Veränderung kommt erst recht, wenn die Fusion scheitert.» An der Urne sagten über 88 Prozent der Burgerinnen und Burger Ja.

