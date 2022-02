Burg/Menziken: Deutliches Ja zur Fusion überraschte Ammänner

Fusion Menziken Burg «Dachte, es wird Mitternacht»: So erlebten die beiden Ammänner die Blitzverlobung Dass es so schnell geht und dann auch noch so deutlich, damit hätten die beiden Ammänner von Menziken und Burg nicht gerechnet. Doch nach der Gmeind ist vor der Abstimmung: Am 15. Mai entscheidet das Stimmvolk definitiv über die Fusion. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Auch nach der Gmeind verging ihnen das Lachen nicht: Die beiden Ammänner Erich Bruderer (Menziken, links) und Marcel Schuller (Burg) freuen sich über die deutlichen Resultate ihrer Gemeindeversammlungen. Valentin Hehli

(27. Januar 2022)

Das Hochgefühl hält an. Auch Stunden nach dem deutlichen und blitzartigen Ja der Menzikerinnen und Menziker zum Fusionsvertrag mit Burg, sind dem Menziker Gemeindeammann Freude und Erleichterung anzuhören. «Ich war auf alles vorbereitet», sagt Erich Bruderer und lacht.

Nicht nur mit einer ganzen Ladung an Balkendiagrammen, die er auf Leinwand projizierte und damit zeigte, dass Burg längst nicht so armengenössig ist, wie Menziker Exponenten das in den Leserbriefspalten der Lokalpresse angeprangert hatten. «Ich hatte alles dabei, um auf Vorgebrachtes zu reagieren, sogar das Burger Budget», sagt Bruderer und lacht. Alle Zahlen habe er mit dem Finanzchef noch einmal angeschaut und sich auf alle erdenklichen Eventualitäten vorbereitet; das Unterbrechen zu ausufernder Referenten beispielsweise, oder das Vorgehen für eine geheime Abstimmung.

Sachliche Präsentationen konnten Unsicherheiten ausräumen

Doch nötig war nichts von alledem. Nach 32 Minuten war die Sache geritzt, die 174 Stimmberechtigten sagten mit 123 zu 33 Stimmen Ja. Es war noch nicht einmal 21 Uhr, als sich der Gemeindesaal bereits wieder geleert hatte. «Und ich hatte noch damit gerechnet, den Leuten um Mitternacht sagen zu können, sie dürften jetzt also die Masken ausziehen», sagt Bruderer. Wortmeldung hatte es nur eine einzige gegeben, die Wortführer in den Leserbriefspalten waren sitzengeblieben – zu Bruderers Überraschung. «Vermutlich habe ich mit meinen Diagrammen den Gegnern den Wind aus den Segeln genommen.»

Mit 123 Ja zu 33 Nein stimmten die Menziker Stimmberechtigten dem Fusionsvertrag deutlich zu. Katja Schlegel

Das sieht auch der Burger Noch-Ammann Marcel Schuller so. Er hat mitnichten damit gerechnet, dass satte 87 Prozent der anwesenden Burger Stimmberechtigten (anwesend waren 116 von 561, 101 sagten Ja) dem Fusionsvertrag ohne grosse Diskussion zustimmen und sich entsprechend gut auf den Abend vorbereitet. In seiner Präsentation vorgängig zur Abstimmung griff er alle Punkte auf, die die Bevölkerung im Vorfeld im Zusammenhang mit der Fusion beschäftigten.

«Ich habe im Raum schon eine gewisse Anspannung gespürt», sagt Schuller am Tag nach der historischen Gmeind. Er habe daher versucht, die einzelnen Punkte möglichst neutral und grosse Emotionen aufzuzeigen und auch die Konsequenzen eines Ja und eines Nein zum Fusionsvertrag ganz sachlich zu erläutern. «Dass es nur zu zwei Wortmeldungen in der anschliessenden Diskussion unmittelbar vor der Abstimmung gegeben hat, hat mich dennoch erstaunt», sagt Schuller. Mit seiner Ausführung sei es ihm aber offenbar gelungen, die Unsicherheiten in der Bevölkerung auszuräumen und letztlich dieses deutliche Ergebnis zu erzielen, freut er sich.

Burger Ammann rechnet auch an der Urne mit deutlichem Ja

Doch bei aller Freude: Unter Dach und Fach ist die Fusion noch nicht. Am 15. Mai folgt die alles entscheidende Urnenabstimmung. Auch wenn die beiden Gemeindeammänner vor dem Ausgang der beiden Gemeindeversammlungen mehr Respekt hatten, weil diese nun einmal unberechenbarer sind; als Selbstläufer betrachten sie die Abstimmung nicht. «Die Befürworterinnen und Befürworter müssen auch für die Abstimmung mobilisiert werden», so Bruderer. «Zu meinen, der Fall sei klar und es brauche nicht jede Stimme, ist ein Trugschluss.»

Marcel Schuller blickt der Urnenabstimmung hingegen etwas gelassener entgegen. Zumal sich an der Burger Gmeind 116 der insgesamt 561 Stimmberechtigten – so viele wie schon lange nicht mehr – einfanden. «Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass die Stimmung bis zum Urnengang noch kippt», sagt er. Denn auch sämtliche Bürgerinnen und Bürger, die sich zuvor kritisch zur Fusion geäussert hatten, an der Gmeind teilnahmen. Schuller rechnet denn auch an der Urne mit einem Ja-Stimmen-Anteil von rund 70 Prozent.

Gutes Omen für die Urnenabstimmung: 101 der 116 anwesenden Stimmberechtigten in Burg – und damit 87 Prozent – sagten Ja zum Fusionsvertag. Pascal Bruhin

Wenn denn dem so sei und auch die Menzikerinnen und Menziker an der Urne Ja sagen, kommt die Fusion noch vor den Grossen Rat, wobei das reine Formsache ist. «Das ist für November geplant», so Bruderer. Geht das alles so vonstatten, dann werden Menziken und Burg per 1. Januar 2023 zur 7500 Personen starken Einwohnergemeinde Menziken.

