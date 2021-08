Reinacher Förster Ulrich Wanderon feiert 35-Jahr-Jubiläum

Forstbetrieb aargauSüd Touristenkatzen, purzelnde Holzpreise und Biker: Förster Ulrich Wanderon feiert 35-Jahr-Jubiläum als Betriebsleiter Ulrich Wanderon mit seiner Hündin Kaia sind aus dem Forstbetrieb aargauSüd eigentlich nicht mehr wegzudenken – aber nach 35 Jahren ist bald Schluss. Cynthia Mira 10.08.2021, 05.00 Uhr

Die Nachhaltigkeit liegt Betriebsleiter Ulrich Wanderon seit jeher am Herzen. Severin Bigler / ©

Ulrich Wanderon feiert heuer sein 35-jähriges Jubiläum als Betriebsleiter im Forstbetrieb aargauSüd. Er sagt:

«Ich habe mit Freude angefangen, mit Freude den Betrieb geleitet und möchte nächstes Jahr mit Freude aufhören.»

Er ist 61 Jahre alt und lässt sich nächsten Frühling pensionieren. Seit 1986 leitete er den Forstbetrieb Reinach. Mit der Fusion 2007 kamen die fünf Gemeinden Beinwil am See, Birrwil, Burg, Leimbach und Menziken dazu. Die ökologische Bewirtschaftung der 640 Hektaren Wald liegt Wanderon seit jeher am Herzen.

Das zeigt sich etwa daran, dass der Wald nicht befahren wird und das stets nur das nachwächst, was die Natur hergibt. Zudem wird im gesamten Wald keine Eiche gefällt. Er sagt:

«Eine Eiche hat im System Natur mehr Wert als im Wirtschaftssystem.»

Die grösste Veränderung seines Gebiets in den letzten Jahrzehnten fasst er denn auch mit den Worten zusammen: «Mehr Biodiversität, mehr ökologischer Kreislauf, mehr Naturschutz.» Und was ihn besonders freut: Letztes Jahr wurden 15 Arten von Fledermäusen in seinem Wald gezählt.

«Touristenkatzen» im Wald zunehmend ein Problem

Die gestiegene Nutzung des Waldes als Naherholungsgebiet störe ihn keineswegs. «Das macht doch nichts, wenn Menschen durch den Wald spazieren, auch das Biken tut dem Wald wenig, wenn man die Regeln kennt», sagt er. Gerade in Zeiten der Pandemie seien Aufenthalte in der Natur wichtig.

«Es kamen auch viel mehr Menschen und nutzten die Pausen, um sich vom Homeoffice zu erholen.» Besonders bitter sei es aber, wenn er ausgesetzte Katzen im Wald sehe. «Ich nenne sie Touristenkatzen.» Viel dagegen unternehmen, könne er nicht. Er sehe aber, dass dies immer öfters vorkomme. Ganze Abfallsäcke, oder nach einer Zügelaktion den halben Hausrat im Wald abzuladen, das sei hingegen seit Jahren Standard.

Aber Wanderon lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Auch nicht von der Tatsache, dass der Preis für einen Kubikmeter Buchenholz vor rund 35 Jahren noch bei rund 320 Franken lag. Abgestürzt sei dieser Preis auf unter 100 Franken für dieselbe Menge. «Natürlich haben wir das gespürt, aber der Betrieb finanziert sich seit langem über andere Dienstleistungen» – etwa von schwierigen Baumfällungen in Gärten.

«Jeder kann zwar einen Baum fällen, es fragt sich nur wie», sagt er und lacht. Zudem bewirtschafte der Forstbetrieb die Waldwege. Und: Wenn Tiere verletzt auf den Strassen liegen, werde ebenfalls er aufgeboten. Solche gibt es zuhauf:

«Im Kanton sind es rund 1300 Rehe, die jährlich unter die Räder gelangen oder angefahren werden.»

Um solche verletzte Tiere aufzuspüren, hilft Wanderon seine Hündin Kaia. Sie steht im stets zur Seite.

Wanderon ist in der Region aufgewachsen und startete die Erstausbildung zum Forstwart in Menziken. Er sagt: «Ich wollte schon immer Betriebsleiter werden und habe es nie bereut.» Besonders wichtig sei ihm das gute Klima im Team und dass man jegliche Aspekte seiner Arbeit kenne. Um Entscheidungen zu fällen, sei es wichtig, die Themengebiete zu verstehen.

«Ich war zum Beispiel als 23-jähriger Jüngling ein Jagdgegner. Gerade deshalb habe ich mich dafür interessiert und wollte das Jagen kennen lernen.» Heute sei es ein Hobby und darauf freue er sich im nächsten Jahr. Er habe nach der Pensionierung auch mehr Zeit für Wanderungen in den Bergen, für das Skifahren, die Gartenarbeit und die Jagd.