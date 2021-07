Finanzausgleich im Aargau: Besonders das Wynental profitiert

Finanzausgleich Das Wynental hängt mit 16 Millionen am Tropf Zwischen Gränichen und Burg bekommen alle Gemeinden Geld aus dem kantonalen Finanzausgleich.

08.07.2021

Das Wynental braucht etwas mehr als Kleingeld.

16,364 Millionen Franken: So viel Geld fliesst ins Wynental. Das geht aus den kürzlich publizierten Zahlen zu den Finanzausgleichszahlungen 2022 hervor. Gemessen an der Einwohnerzahl erhält Unterkulm mit 2'241'000 Franken am meisten Geld. Bei 3340 Einwohner (Stand 2020) sind das 671 Franken pro Kopf.