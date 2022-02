Fasnacht in Reinach: Mit Entwicklungshilfe aus der Innerschweiz

Fasnacht Reinach Spontan auf die Beine gestellt und dank «Entwicklungshilfe aus der Innerschweiz» ist die Premiere gelungen Dank anarchischen Guuggerklängen herrschte beim Wynehuus Reinach gute Laune bei Jung und Alt. Wie es dazu kam, dass auch vier Gruppen aus der Zentralschweiz aufgetreten sind. Peter Weingartner Jetzt kommentieren 26.02.2022, 17.00 Uhr

Fasnacht in Reinach. Peter Weingartner

Das Wynehuus an der Bahnhofstrasse hat die Reinacher Fasnacht gerettet. «Wir haben vor zwei Wochen gefunden, wir machen etwas», sagt Beat Schmidlin, Mitinhaber des Wynehuus. Sportlich, lacht er, in so kurzer Zeit noch Guggenmusiken zu finden. Er hat sie gefunden, die «Stompegosler» aus Pfeffikon in nächster Nähe, die «Loschtmölch» am Fuss des Pilatus und vier Gruppen im Kanton Obwalden.