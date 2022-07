Fachkräftemangel: Lenzburger Römer Apotheke schliesst

Fachkräftemangel «Wir können zu wenig qualifiziertes Personal verpflichten»: Lenzburger Apotheke schliesst nach Jahrzehnten Die Römer Apotheke in der Aavorstadt hat am Samstag zum letzten Mal offen. Das Betreiberehepaar konzentriert sich künftig auf den anderen Standort in Seengen. Es sei ein proaktiver Schritt angesichts des akuten Fachkräftemangels in der Branche, sagt Apothekerin Elisabeth Schmid. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 22.07.2022, 18.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Elisabeth Schmid in der Römer Apotheke an der Aavorstadt. Nadja Rohner

Die Türglocke zur Toppharm Römer Apotheke an der Lenzburger Aavorstadt hat in den letzten Tagen nicht nur für Kunden gebimmelt, die etwas brauchen. Sondern auch für solche, die ein kleines Geschenk vorbeibringen. Zum Danke sagen. Denn am Samstag ist die Apotheke zum letzten Mal offen. Erst letzte Woche hat das Betreiberpaar Elisabeth und Peter Schmid-Huber die Schliessung verkündet.

In einem Brief an die treue Kundschaft schreiben sie: «Wir können zu wenig qualifiziertes Personal verpflichten – jedenfalls nicht genug für unsere beiden Apotheken in Lenzburg und Seengen. Also haben wir uns für den Erhalt einer einzigen, aber dafür qualitativ hochstehenden Apotheke entschieden – und nicht etwa für zwei halbe Sachen.»

Die AZ trifft Elisabeth Schmid am zweitletzten Tag in Lenzburg an. Es ist ihr anzumerken, dass der Schritt, eine der beiden Apotheken aufzugeben, sehr schwerfällt. «Es ist ein Lebenswerk», sagt sie. 32 Jahre lang hat sie die Apotheke betrieben, die einst schon ihr Vater geführt hat. Aber der Schritt, so ist sie überzeugt, ist der richtige. Und ein Proaktiver.

Mehrere Medien berichteten diese Woche bereits vom dringenden Fachkräftemangel in den Apotheken. Laut «watson» müssen manche Filialen mehrere Wochen Betriebsferien machen, weil schlicht das Personal fehlt. «Wir sind seit Jahren knapp an Personal, durch die Coronapandemie hat sich das Ganze noch stark akzentuiert», sagt Lukas Korner, Präsident des Aargauischen Apothekerverbands zu Radio Argovia.

«Viele brechen die Ausbildung ab»

Das Personalproblem betrifft zwei Berufsgruppen: Pharmaassistenz und Apotheker. Pharmaassistentinnen und -assistenten (neu heisst der Beruf Fachfrau/-mann Apotheke) besuchen eine dreijährige Lehre. «Zwar findet man genügend Bewerberinnen für die Lehrstellen», sagt Elisabeth Schmid. «Aber leider brechen viele die Ausbildung ab oder schaffen es nicht – weil sie die fachlichen wie menschlichen Anforderungen unterschätzen.»

Wer es schafft und gut im Job ist, dem stehen alle Türe offen: «Der Markt ist so ausgetrocknet, dass man sich seine Stelle aussuchen kann», sagt Schmid. Sie erzählt aber, dass auch viele nach wenigen Berufsjahren aussteigen – beispielsweise aufgrund der Arbeitsbedingungen: «Arbeitszeiten am Samstag und abends sind für viele nicht attraktiv.» Andere wandern zu Krankenkassen ab oder machen Weiterbildungen in verwandten Branchen.

Welche Rolle spielte Corona?

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Berufsfeld Apothekerinnen und Apotheker. Diese absolvieren ein fünf Jahre dauerndes anspruchsvolles Pharmaziestudium, aktuell übrigens auch Elisabeth Schmids Tochter. Weshalb den Apotheken hier der Nachwuchs fehlt, kann sie nur vermuten: «Es zieht wohl viele in die Forschung, oder die Management-Aufgaben in einer Apotheke liegen ihnen nicht.»

Apothekerverbandspräsident Korner führt bei «Argovia» an: «Man merkt eine Coronamüdigkeit. Während im letzten Jahr vielerorts noch die Motivation da war und man fand, das stehe man gemeinsam durch, müssen wir nun anerkennen, dass es Leute gibt, die irgendwann die Nase voll haben und den Apotheken den Rücken kehren.» Besonders in Apotheken, in denen viel getestet worden sei, habe Corona Spuren hinterlassen. Ein kleiner Teil der Kundinnen und Kunden hätte sich nicht ganz angemessen verhalten, «und das nagt natürlich an diesen Mitarbeitenden».

«Wir wollen bei der Qualität keine Abstriche machen»

Auch die teilweise sehr langjährigen Mitarbeitenden von Elisabeth und Peter Schmid sind müde. Freie Stellen können derweil kaum besetzt werden. «Wir könnten uns schon noch durchkämpfen», sagt Elisabeth Schmid. «Aber erstens sind wir mit 61 und 62 in der letzten Phase unseres Arbeitslebens. Zweitens haben wir gegenüber unseren treuen Mitarbeiterinnen eine Verantwortung, wir möchten sie nicht in die Erschöpfung treiben. Und drittens schliessen wir lieber proaktiv eine unserer Filialen und bündeln unsere Arbeitskräfte in der anderen, als dass wir bei der Qualität Abstriche machen.»

Dass die Apotheke in Seengen – die Peter Schmid führt – bleibt und nicht jene in Lenzburg, begründet Elisabeth Schmid so: «In Lenzburg ist die Versorgung durch andere Apotheken gewährleistet, in Seengen nicht.» Das Team der Lenzburger Römer-Apotheke hofft nun, dass ein Teil der Kundschaft aus Lenzburg mit nach Seengen wechselt. Am Hauslieferdienst bis nach Lenzburg wird auch von dort aus festgehalten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen