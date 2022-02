Gute Stimmung an der Fasnacht in Erlinsbach "Speuz"

Erlinsbach Konfettischlacht und Guggenmusik an Speuzer Fasnacht Nach der ursprünglichen Absage der Speuzer Fasnacht wurde kurzerhand ein Spontananlass organisiert. Am Samstagabend haben Fasnachtsfans an der Dorfplatz-Brätschete ausgelassen gefeiert. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 27.02.2022, 18.35 Uhr

Stefanie Lindergger (Mitte) mit ihrer Clownfamilie und Freunden. Sibylle Haltiner / Aargauer Zeitung

Um 17 Uhr knallten drei Böllerschüsse und kurz darauf ertönten Trompeten, Pauken und Rasseln: In Erlinsbach hat am Samstagabend eine kurzfristig organisierte, reduzierte Ausgabe der Speuzer Fasnacht stattgefunden. Schnell füllte sich der Dorfplatz mit kostümierten Fasnachtsbegeisterten, und die Erzbachgugger läuteten die «Dorfplatz-Brätschete» ein. Die Freude, doch noch an einem Anlass teilnehmen zu können, war den Fasnächtlern ins Gesicht geschrieben.