Dürrenäsch: Junger Töfflifahrer prallt frontal in Lastwagen

Dürrenäsch Junger Töfflifahrer prallt frontal in einen Lastwagen und zieht sich dabei schwere Verletzungen zu Ein 15-Jähriger wurde am Donnerstag beim Abbiegen von einem Mülltransporter erfasst. Er erlitt Brüche an Beinen und Armen. 10.06.2022, 14.52 Uhr

Der Unfall zwischen Töffli und Lastwagen ereignete sich am Donnerstagnachmittag (Symbolbild). Hanspeter Bärtschi

Am Ende hatte der junge Mann wohl noch Glück im Unglück. Kurz nach dem Unfall am Donnerstag um zirka 15.30 Uhr mussten schwere Verletzungen befürchtet werden. Der 15-Jährige war mit seinem Töffli von der Leutwilerstrasse rechts in die Steinmüristrasse eingebogen. Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen der Grünabfuhr.