Die Staffelbacherin Regula Wirth ist neue KV-Präsidentin

Staffelbach Die neue KV-Präsidentin hat grosse Pläne Seit April präsidiert die Staffelbacherin Regula Wirth den KV Aarau-Mittelland. An Visionen fehlt es ihr nicht.

Regula Wirth vor dem Pestalozzi-Schulhaus in Aarau. Die Staffelbacherin ist seit 2021 Präsidentin von KV Aarau Mittelland. Flurina Sirenio

Als sich Regula Wirth Anfang Jahr für eine Kandidatur als Präsidentin der KV-Sektion Aarau-Mittelland entschied, wusste sie noch nichts von den anstehenden Umbrüchen im Kaufmännischen Verband Schweiz. Als die 58-jährige Staffelbacherin anlässlich der Generalversammlung im April gewählt wurde, stand fest: Sie würde die Sektion, zu der die Regionen Aarau, Olten und Balsthal, Reinach Lenzburg, Laufenburg, Rheinfelden und Zofingen gehören, in eine neue Zukunft führen müssen. Durch die Strukturreform des Kaufmännischen Verbandes Schweiz werden die Sektionen künftig für die Erbringung der meisten Tätigkeiten verantwortlich sein. Die Sektion Aarau-Mittelland hatte in den letzten Jahren eine Leistungsvereinbarung mit der Leadsektion KV Bern. Der Plan ist, einige dieser Aufgaben wieder in Aarau zu organisieren.

Deshalb war Regula Wirth nach der GV nicht nur Präsidentin, sondern auch Interims-Geschäftsführerin. Die langjährige Geschäftsführerin Ruth Richner ging in den Ruhestand und zum Zeitpunkt der GV war noch nicht klar, welche Aufgaben KV Schweiz an die Sektionen zurückgibt. Das Stellenprofil, das hierzu erst ausgearbeitet werden musste, existiert inzwischen, wie Regula Wirth beim Treffen im Aarauer Pestalozzischulhaus – ihrem KV-Standort – bestätigt. Auch die ideale Kandidatin wurde schon gefunden. «Wir wollen die neue Geschäftsführerin als Mrs. KV etablieren», sagt sie. Die Sektion Aarau-Mittelland wolle mit den Leuten enger in Kontakt treten. Die künftige Stelleninhaberin solle von Kontakten der Handelsschule und der Erwachsenenbildung profitieren, damit ein solides Netzwerk entstehe. Dank diesem wisse die Sektion nicht nur, wie es um ihre Mitglieder in kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Berufen und dem Detailhandel stünde, «wir werden dadurch auch besser wahrgenommen», so Wirth. Derzeit hat der Kaufmännische Verband Schweiz 48000 Mitglieder, davon fallen 18000 alleine auf die Stadt Zürich. KV Aarau-Mittelland verzeichnet 1472 Mitglieder. Künftig wolle man auch die Detailhandelsfachleute stärker ansprechen, sagt die Präsidentin.

Ab 2022 ein eigenes Mitgliedermagazin

Man merkts: Die neue KV- Präsidentin versteht etwas von Kommunikation. Kein Wunder, dass sie auch für das Mitgliedermagazin eine neue Lösung parat hat. Ab kommendem Jahr gibt das KV Aarau Mittelland ein eigenes heraus: Eine gedruckte und drei digitale Ausgaben werden es sein. Nach ihrer kaufmännischen Ausbildung hat sich Regula Wirth auf Marketing spezialisiert, heute ist sie selbstständige Beraterin für Ladenbauer. Bis zur covidbeding- ten Unterbrechung organisierte sie für die Ladenbauverbände Schweiz und Deutschland Studienreisen nach Tokyo oder Las Vegas. Die Verschiebung dieser Reisen hat auch ihre gute Seite: «Ich hatte Zeit, mich mit meinen Vorstandskollegen intensiv mit der Reorganisation zu beschäftigen und gleichzeitig neue Projekte anzustossen», sagt sie.

Nicht nur die Ausführungen der neuen Präsidentin zeugen davon, dass sie eine Vielzahl neuer Projekte im Kopf hat. Ihr Gesicht, ihre Hände unterstreichen die Aufbruchstimmung, während sie spricht. Der erste Schock scheint überwunden: «Persönlich hätte ich niemals diese Lösung gewählt, war doch KV Schweiz der Garant für ei-nen einheitlichen Auftritt in der Schweiz.» Den einzelnen Sektionen beschere das einen Mehraufwand. Seit ihrer Wahl hat sie daran gearbeitet, dass die neuen Herausforderungen für ihre Sektion auch Chancen bedeuten.

Eine davon ist die Bildung der Fachgruppe «Wir Berufs- und Praxisbildnerinnen». Eine solche gäbe es im Aargau noch nicht, biete aber eine gute Möglichkeit, einen Mehrwert für die Verbandsmitglieder zu schaffen. Als Vizepräsidentin des Schulvorstands der Handelsschule KV Aarau ist sie am Puls in Sachen Lernende und hat als Auftaktveranstaltung für die Gruppe im Frühling das Thema Bildungsreform gewählt. «Die Mitglieder der Fachgruppe können sich aus erster Hand über die Bildungsreform informieren und erhalten wichtige Hinweise zur Umsetzung in der Schule und in den Lehrbetrieben», so Wirth. Leiter der Fachgruppenthematik ist Vorstandsmitglied Christoph Büchli-Sen (Leiter Erwachsenenbildung HKV Aarau).

Ehemann war während 16 Jahren Gemeindeammann

Der Enthusiasmus, mit dem die neue Präsidentin anpackt, liegt in der Familie. Ehemann Ruedi Wirth war 32 Jahre lang im Staffelbacher Gemeinderat – die erste Hälfte als Vize, die zweite als Ammann. Für seine Verdienste wurde ihm das Ehrenbürgertum verliehen, weshalb auch Ehefrau Regula Staffelbacher Ehrenbürgerin ist.

Die Auftritte als Amtsträger sind für ihren Mann seit einigen Jahren vorbei, für Regula Wirth fangen sie nun richtig an. Etwa am Herbstanlass mit dem Gesamtschweizer KV-Präsidenten Daniel Jositsch, den sie während der letzten Wochen organisiert hat. Das Treffen soll jährlich stattfinden, damit die GV im Frühling nicht der einzige Anlass im Jahr ist, an dem sich die Mitglieder austauschen können.