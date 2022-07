Dauer unklar Stromausfall in der Region Oberentfelden Am Sonntagnachmittag ist in der Region Oberentfelden der Strom ausgefallen. Die Ursache und die Dauer des Unterbruchs ist gegenwärtig unklar. 31.07.2022, 16.50 Uhr

Am Sonntagnachmittag ab ca. 16.00 Uhr ist in der Region Oberentfelden der Strom ausgefallen. Dies meldet die Warnplattform des Bundes, Alert Swiss. Die Bevölkerung im betroffenen Gebiet soll demnach bleiben wo sie ist.

Stromausfall in der Region Oberentfelden. Alert Swiss

Dauer der Störung unklar

Die Stromversorgung werde so rasch als möglich wieder hergestellt. Die zuständige Elektrizitätsversorgerin Enwia in Buchs teilt gemäss Argoviatoday mit, dass die Spezialisten an einer Lösung des Problems arbeiten würden. Wie lange die Störung dauert ist derzeit allerdings nicht bekannt.