Corona «Ich will die Normalität zurück»: Das Personal des Spitals Menziken ist beim Impfen vorbildlich Im kleinsten Aargauer Spital hat sich schon fast 60 Prozent der Angestellten impfen lassen. Wir waren am Freitag mit dabei.

Das Impfzentrum am Asana Spital Menziken Fabio Baranzini

Freitag Morgen im Impfzentrum des Asana Spitals Menziken: Vor der einwöchigen Zwangspause wegen Impfstoffmangels herrscht in den Containern nochmals Hochbetrieb. Geimpft werden auch Spital-Angestellte. Die Stimmung ist locker. Alle Beteiligten sind hoch motiviert. Das Personal bekommt seine zweite Impfung. Die Impfwilligkeit ist überdurchschnittlich gross: Bisher hat sich fast 60 Prozent der Spitalangestellten impfen lassen.



«Die Leute kommen gut gelaunt und sind extrem dankbar»

Niklas Thielen im Gespräch mit Angela Schär Fabio Baranzini

Niklas Thielen (36) ist Leiter Radiologie: «Ich fühle mich wohl und bin stolz am Spital Menziken arbeiten zu dürfen. Wir haben an diesem kleinen Spital eine gute Kultur. Nach der ersten Impfung hatte ich etwas Schüttelfrost und Kopfschmerzen – aber im alltäglichen Ausmass. Ich freue mich, dass ich heute die zweite Impfung bekomme. Ich will mich und andere schützen – und zusätzlich persönliche Freiheiten zurück gewinnen.» Angela Schär (44), Leiterin Departement Pflege und MTTD: «Die Leute kommen sehr gut gelaunt ins Impfzentrum und sind extrem dankbar. Ich hatte nach der ersten Impfung keinerlei Reaktionen – nichts. Obwohl wir im Spital Menziken keine Intensivstation haben, waren wir recht stark von Covid betroffen.»

«Schliesslich streben wir die Herdenimmunität an»

Cornelia Filippini wird geimpft Fabio Baranzini

Cornelia Filippini (63, l.) arbeitet in der Aktivierungstherapie: «Ich habe viel Kontakt mit Patienten. Da ist eine Impfung für mich selbstverständlich. Schliesslich streben wir die Herdenimmunität an. Und wir wollen verhindern, dass die Intensivstationen überlastet werden.» Judith Schmidt (62) ist eigentlich frühpensionierte Krankenschwester (war am KSA). Für die Impfaktion macht sie eine Ruhestand-Pause.

«Für mich war klar, dass ich mich impfen lasse»

Georgette Bättig wird geimpft Fabio Baranzini

Georgette Bättig (56), ist MTRA in der Radiologie und ist seit zehn Jahren im Spital Menziken tätig: «Ich habe Schwiegereltern, die im gleichen Haus wohnen. Ich betreue sie jeden Tag. Für mich war von Anfang an klar, dass ich mich impfen lasse. Die erste Impfung hat bei mir leichte Scherzen im Oberarm verursacht – wie sonst auch bei einer Spritze.»

«Wir Pflegende haben eine Vorbildfunktion»

Franziska Boss wird geimpft Fabio Baranzini

Franziska Boss (40) ist Berufsbildungsverantwortliche Pflege und MTTD. Sie arbeitet seit sieben Jahren am Spital Menziken: «Dass ich mich impfen lasse, stand für mich total ausser Frage. Ich mache es zu meinem Schutz, prioritär aber zum Schutz meines Umfeldes. Wir Pflegende haben eine Vorbildfunktion.»

«Gemeinsam aus der Pandemie rauskommen»

Hans-Peter Wyss wird geimpft Fabio Baranzini

Hans-Peter Wyss (47), Bereichsleiter Perioperative Pflege: «Ich habe im Rettungsdienst und in der Notfallstadtion Covid-Patienten gesehen, die akut betroffen waren. Wir haben einerseits eine Verantwortung gegenüber den Patienten und andererseits wollen wir doch gemeinsam aus der Pandemie rauskommen.»

«Ich möchte, dass die Normalität zurückkehrt»

Yvonne Rosenberg wird geimpft Fabio Baranzini

Yvonne Rosenberg (48), diplomierte Pflegefachfrau in den ambulatorischen Diensten: «Das Impfen ist für mich eine Selbstverständlichkeit – aus Solidaritätsgründen denen gegenüber, die gefährdet sind. Und weil ich möchte, dass die Normalität bald wieder zurückkehrt.»

«Es hat überhaupt nicht weh getan»

Andreas Del Popolo wurde geimpft Fabio Baranzini

Andreas Del Popolo (49, zeigt seinen Impfnachweis), im Rettungsdienst tätig: «Für mich stellte sich die Frage ja oder nein nicht. Ich freue mich, dass ich es jetzt mit der zweiten Impfung hinter mir habe. Es tat überhaupt nicht weh.»

«Keine Lust, zehn Tage in Quarantäne zu gehen»

Moritz Milewski wird geimpft Fabio Baranzini

Moritz Milewski (25), Assistenzarzt in der Chirurgie: «Mir ging es nach der ersten Impfung super. Ich mache das primär zum Schutz der Patienten, aber auch, weil ich keine Lust auf 10 Tage Quarantäne habe.»

«Aus Angst vor möglichen Langzeitfolgen»

Frank Langer zeigt seinen Impfausweis Fabio Baranzini

Frank Langer (42, zeigt Impfkarte), Teamleiter Anästhesiepflege: «Ich fühle mich gesund, fürchte mich aber vor den möglichen Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung. Ich will für mich das Long-Covid-Syndrom vermeiden.»

«Eine gesellschaftliche Verpflichtung»

Jonas Schacht wird geimpft Fabio Baranzini

Jonas Schacht (29), Medizinstudent (4. Semester) und Teilzeit-Rettungssanitäter im Spital Menziken: «Es ist eine gesellschaftliche Verpflichtung, sich impfen zu lassen – damit wir aus dieser Situation raus kommen.»