Burgs Ammann Marcel Schuller über seine Herzoperation

Burg «Ich hätte jederzeit tot umfallen können»: Ammann Marcel Schuller über seine Herzoperation und die Rückkehr ins Gemeindehaus Rund drei Monate musste der Burger Gemeindeammann wegen einer Herzoperation eine Zwangspause einlegen. An der Gemeinderatssitzung am 11. Januar leitet er erstmals wieder eine Sitzung. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Burger Ammann merkt nach seiner fünfstündigen Operation die Nebenwirkungen der Narkose. zvg

«Ich wünsche mir, dass in diesem Jahr einfach mal wieder alles normal läuft», sagt Marcel Schuller. Der Gemeindeammann von Burg hat anstrengende Zeiten hinter sich. «In den letzten zwei Jahren musste ich viermal unters Messer und bin an Corona erkrankt», erzählt er. Im Moment sei er wieder auf dem Weg der Besserung.

Heute, Dienstagabend, hält der 52-Jährige seine erste Gemeinderatssitzung seit Ende September. Damals gab er seine Tätigkeiten in der Gemeindepolitik wegen einer grösseren Herzoperation vorübergehend an seinen Vizeammann Hans Steiner ab. Dass etwas nicht stimmte, bemerkte Schuller aber schon etwa einen Monat zuvor. «Ich kam fast nicht mehr den Hügel hoch, wenn ich mit meinem Hund laufen ging», erinnert er sich.

Nach einem ersten Besuch beim Kardiologen hiess es aber noch, alles sei in Ordnung. «Ich wusste, dass das nicht sein kann», so Schuller. Herzprobleme sind in seiner Familie bekannt. «Meine Mutter und meine beiden Onkel hatten ebenfalls Probleme mit dem Herz.» Erst in der Aarauer Hirslandenklinik habe man einen früheren Vorderwandinfarkt entdeckt und festgestellt, dass weitere Herzkranzgefässe zu 98 Prozent verstopft waren.

«Ich hätte also jederzeit tot umfallen können.»

Selbst der Arzt sei überrascht gewesen, dass ein so junges Herz so starke Ablagerungen haben könne. Vor allem, weil Schuller eigenen Angaben zufolge weder raucht noch übermässig Alkohol trinkt. Neben der einschlägigen Familiengeschichte sei er aber auch wegen seines Berufes sehr sensibel, wenn es um Gesundheitsprobleme geht. «Ich arbeite in der Medizininformatik, wo ich auch schon Kardiologieapplikationen verwaltet und installiert habe», erklärt der Gemeindeammann.

Mit den Nebenwirkungen hat er noch zu kämpfen

Nach der rund fünfstündigen Operation fühle er sich stetig besser. In der Reha-Phase, in der er sich zurzeit befindet, hat Schuller jedoch mit den Nebenwirkungen der Narkose zu kämpfen: «Ich merke, wie ich Sachen vergesse oder Mühe damit habe, mich länger zu konzentrieren. Nach etwa drei Stunden ist Momentan einfach der draussen.» Seinen Ärzten zufolge könnten die Nebenwirkungen noch bis zu ein Jahr lang bleiben.

Die Rückkehr ins Berufsleben geht er deshalb langsam an. «In meinem Beruf kann ich schlecht 50 Prozent arbeiten. Wenn ich zurückkomme, ist meine Stellvertretung weg.» Offiziell sei er im Januar noch krankgeschrieben. «Ende Monat werde ich dann entscheiden, ob ich noch einen Monat dranhänge.» Was geht und was nicht, wolle er mit der Wiederaufnahme der Gemeinderatstätigkeit testen.

Dabei wolle er erst die Gemeinderatssitzungen und die ausserordentliche Gemeindeversammlung zur Fusion mit Menziken am 16. Januar bestreiten. «Letztere wird eventuell der Vizeammann Hans Steiner leiten», so Schuller. Schliesslich sei er zurzeit auf dem aktuelleren Stand, als er.

Das soll aber nicht lange der Fall sein. «Ich hoffe, dass ich in diesem Jahr keine langen Ausfälle mehr haben werde und mich endlich meinen Themen widmen kann. Meiner Familie wäre es sicher auch lieber, wenn ich mal nicht verletzt oer krank bin», sagt er lachend.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen