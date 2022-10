Kopfsache: Baily Eichenberger gewinnt an der Kickbox-WM Bronze

Burg Die Beine wollten nicht mehr, der Kopf aber schon: Baily Eichenberger gewinnt Bronze an der Kickbox-WM Vor ein paar Wochen wurde Baily Eichenberger an der Kickbox-WM in Italien mit Bronze ausgezeichnet. Kanti, Leistungssport und mentale Gesundheit unter einen Hut zu bringen, gelingt der 15-Jährigen aus Burg fast immer. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Natasha Hähni

An ihr erstes Kickbox-Training kann sich Baily Eichenberger noch genau erinnern: «Ich bin Linkshänderin, die meisten Schläge sind aber auf Rechtshänder ausgerichtet, das hat mich gleich zu Beginn gefordert.» Praktisch keine Mühe bereitete ihr dafür das Dehnen.

Mit Kickboxen begann die 15-Jährige vor gut sechs Jahren. Schnell wurde ihrem damaligen Trainer Urs Berchtold klar, dass sie besser ist, als eine Durchschnittsschülerin. «An einem Sonntag stand er dann plötzlich vor meiner Haustüre und überzeugte mich davon, mit den Erwachsenen zu trainieren», erzählt Eichenberger lachend. Seit knapp drei Jahren ist sie nun Teil des Schweizer Nationalteams.

Ihnen bisher grössten Erfolg feierte sie vor ein paar Wochen: Bronze-Medaille an der Kickbox-WM in Jesolo, Italien. Der Wettkampf habe ihr vor Augen geführt, wie wichtig die Einstellung vor einem Kampf ist. «Ich bin in zwei Kategorien angetreten», erklärt die Kanti-Schülerin vor der Mehrzweckhalle in Burg, wo sie dreimal in der Woche trainiert. In der ersten Kategorie sei sie nicht über den ersten Kampf hinausgekommen.

Vor dem letzten Kampf in der zweiten Kategorie habe ihr ihr Trainer intensiv zugeredet. «Er sagte mir so lange, dass ich gewinnen werde, bis ich es selber geglaubt habe», sagt sie und ergänzt:

«Man sah mir und meiner Gegnerin an, dass unsere Beine langsam müde werden. Aber ich wollte mehr gewinnen.»

In der Kategorie «Light Contact» – hier gelten nur Schläge und Kicks gegen den Oberkörper – schaffte sie es in der Gewichtsklasse «bis 50 Kilogram» auf den dritten Platz.

In Jesolo, Italien, holte Baily Eichenberger (r.) ihre erste Bronzemedaille. Zvg

Von der Sport-Kanti wusste sie nichts

Die Mentalität alleine reicht aber nicht, um sich gegen die Weltelite durchzusetzen. Der Trainingsplan des Schweizer Kickbox-Verbands beinhaltete drei Tage Kickbox-Training sowie Krafttraining während der anderen vier Wochentage. «Heute könnte ich das wohl nicht mehr so durchziehen», sagt das Nachwuchstalent. Nicht wegen fehlender Disziplin, sondern wegen neuer Umstände: Seit August besucht sie in Aarau die Alte Kantonsschule. Dass dort auch die Sport-Kanti angeboten wird, habe ihr gegenüber niemand erwähnt. «Als ich das erfuhr, war es schon zu spät», so Eichenberger.

Trotz mehr Verpflichtungen und beruflichen Ambitionen – das Kickbox-Talent möchte Chirurgin werden – versucht Eichenberger alles unter einen Hut zu bringen. «Ich denke, ich kann gut abschätzen, wenn ich mal eine Pause brauche oder wenn ich mich zum Beispiel wieder mehr auf die Schule konzentrieren sollte.»

Grosse Stützen seien unter anderem ihre Eltern

Dennoch gebe es hin und wieder Augenblicke, in denen sich alles staut. «Dann braucht es den kleinsten Auslöser und ich habe einen emotionalen Zusammenbruch», hält sie fest. Grosse Stützen seien dann unter anderem ihre Eltern. «Wenn meine Mutter merkt, es wird zu viel, sagt sie mir, ich soll ein Training auslassen oder mal einen Tag lang entspannen.» Ihr Vater, der in seiner Jugend mehrere Kampfsportarten ausübte, begleite sie zu jedem Turnier:

«Auch in Italien war er immer an meiner Seite.»

Im Fanklub der ambitionierten Wynentalerin gesellen sich zu ihren Eltern auch ihre fünf Geschwister. «Zwei von ihnen haben mittlerweile auch angefangen mit Kickbox», sagt sie stolz. Allgemein habe sie bemerkt, dass der Sport immer mehr an Beliebtheit erlange. «Das freut mich natürlich.»

Trotz der Faszination für den Sport, kosten die Turniere Nachwuchssportlerinnen und-sportler sowie ihre Familien Geld. «Die Reise nach Italien kostete beispielsweise rund 1000 Franken», sagt Eichenberger. Dennoch wünscht sich die Burgerin, mit dem Sport weiterzumachen. Lachend hält sie fest: «Vielleicht werde ich ja mal eine kickboxende Chirurgin.»

