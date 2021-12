Bundesgericht Eritreer klaut seiner betagten Vermieterin das Bankkärtli und hebt damit fast 15'000 Franken ab – gegen den Landesverweis wehrt er sich Das Bundesgericht gibt einem Straftäter aus dem Wynental teilweise recht. Die Aargauer Gerichte hatten sein Schuldeingeständnis nicht genügend gewürdigt und nicht geklärt, ob man ihn als Flüchtling überhaupt des Landes verweisen kann. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 13.12.2021, 19.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Während zehn Tagen hob der Mann mit der gefundenen Postcard Tausende von Franken ab. Christian Beutler / KEYSTONE

Den Kontostand prüfen und merken, dass da Geld fehlt, das nicht fehlen sollte? Ein Albtraum. Genau das ist einer Frau aus dem Bezirk Kulm passiert. Schlimm: Die über 80 Jahre alte Dame musste erfahren, dass ihr Mieter – ein anerkannter Flüchtling aus Eritrea, der eine Einliegerwohnung im Erdgeschoss ihres Einfamilienhauses bewohnt – das Geld hat verschwinden lassen.

Was passiert ist, geht aus einem Bundesgerichtsurteil hervor. Demnach hat die Frau ihre Postcard samt PIN-Code in einem kleinen Mäppchen aufbewahrt. Sie verlor das Mäppchen im Eingangsbereich des Hauses, wo ihr Mieter es fand. Anstatt es der betagten Frau zurückzugeben, nutzte er es für seine eigenen Bedürfnisse. Zwischen dem 1. und dem 10. Oktober 2016 nutzte er die Karte viermal für Einkäufe (dabei gab er total 74,35 Franken aus) und hob elfmal Bargeld ab – 14'820 Franken insgesamt, der höchste Bezug war 4200 Franken.

Der von Sozialhilfe lebende Mann hat das Geld nach eigenen Angaben «sinnlos» für Schule, Alkohol und den Ausgang ausgegeben. In Reinach, in Aarau, in Zürich. Er habe sich zwar «in einer finanziell angespannten Lage befunden», so das Gericht. «Anstatt sich jedoch ernsthaft um eine Arbeit zu bemühen», habe er «den einfachsten Weg gewählt und die Bankkarte der Privatklägerin behändigt.»

Doch der Eritreer flog auf und nach anfänglichem Leugnen gestand er seine Tat. Dem Opfer brachte er nach eigenen Angaben Schokolade zur Entschuldigung, eine Rückzahlung leitete er jedoch nicht.

Das Obergericht erhöhte die Strafe

Das Bezirksgericht Kulm verurteilte den bis dahin nicht Vorbestraften am 7. Dezember 2018 unter anderem wegen gewerbsmässigen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage – also des unrechtmässigen Nutzens der Bankkarte – zu einer bedingten Freiheitsstrafe von neun Monaten und fünf Jahren Landeverweis. Letzteres, weil es sich um eine Katalogtat handelt. Etwas mehr als ein Jahr später, am 27. Februar 2020, bestätigte das Obergericht den Schuldspruch, erhöhte aber die Freiheitsstrafe auf 13 Monate. Und nun hat auch das Bundesgericht ein Urteil gesprochen – es gibt dem Mann teilweise recht.

Das Gerichtsurteil dreht sich um die Frage, ob das Ganze als eine einzelne Tat oder als Abfolge mehrerer Taten (die Geldbezüge) gewertet werden soll – je nachdem, ob es sich um eine mehrfache Tatbegehung handelt, ist eine Gewerbsmässigkeit gegeben oder eben nicht. «Hätte er den gesamten Betrag auf einmal abgehoben, wäre die Gewerbsmässigkeit verneint worden», argumentierte sein Anwalt. Das Obergericht wertet die Karteneinsätze jedoch als einzelne Taten. Und auch das Bundesgericht befindet, «dass der Beschwerdeführer die Tat mehrfach begangen hat, auch wenn er die Postcard der Privatklägerin hierfür nur einmal an sich nehmen musste». Er habe für die Benutzung jedes Mal einen neuen Entschluss fassen müssen. Das Merkmal der Gewerbsmässigkeit sei gegeben; der Mann habe die Bargeldbezüge, obschon über einen kurzen Zeitraum erfolgt, als eine Art Nebenerwerb angesehen.

Trägt das Opfer eine Mitverantwortung?

Thematisiert wird auch eine «allfällige Mitverantwortung des Opfers», welche im Rahmen der Strafzumessung bedeutsam sein könne. Der Dame sei zwar «eine gewisse Nachlässigkeit anzulasten», weil sie die Karte mit dem Code zusammen aufbewahrt habe, so die Gerichte. Aber: Sie habe die Karte nicht bewusst an einem für ihren Mieter leicht zugänglichen Ort deponiert. Jedenfalls habe sie nicht derart nachlässig oder unvorsichtig gehandelt, dass sich damit eine Strafreduktion beim Täter ergebe.

Jedoch: Strafmildernd auswirken müsste sich das Geständnis des Mannes. Und das tat es nicht. Aus diesem Grund heisst das Bundesgericht die Beschwerde gut. Zumindest teilweise. Auch hatte das Obergericht nicht geklärt, ob punkto Landesverweis ein Härtefall vorliegt oder nicht und ob der anerkannte Flüchtling überhaupt ausgeschafft werden kann.

Der Mann lebt seit September 2013 in der Schweiz, sein Kind wurde hier geboren. Weil er und seine Frau getrennt voneinander geflohen und somit fünf Jahre nicht beisammen waren, hatte das Obergericht sinngemäss befunden, eine erneute Trennung sei ihnen zuzumuten. Dies bezeichnet der Anwalt des Mannes als «schon fast diskriminierend». Das Obergericht lasse durchblicken, «dass Flüchtlingen aufgrund deren Lebenssituation eine jahrelange Trennung eher zuzumuten sei als Ehepaaren, die ihr halbes Leben lang friedlich zusammen verbracht» haben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen