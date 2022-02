Das waren 2021 die Bücher-Trends in der Region Aargau West

Büchertrends Die Kleinsten sind die grössten Leseratten: So wurde im letzten Jahr gelesen Von wegen Kinder lesen heutzutage nicht mehr: In den Bibliotheken nehmen die Ausleihzahlen zu. Sie werden auch von Netflix beeinflusst. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 04.02.2022, 06.30 Uhr

Kinderbücher und Tonies (Hörspiel-Figürchen im Hintergrund) waren im vergangenen Jahr besonders beliebt. Zvg / zvg

Aargauer Kinder sind Globi-Fans. Auch 87 Jahre nach der Erscheinung der ersten Publikation «Globis Weltreise» liegt das Kinderbuch in den Bibliotheken der Region hoch im Kurs. In der Stadtbibliothek Lenzburg waren die Geschichten des blauen ­Vogels gar die beliebtesten Kinderbücher. In der Regionalen ­Bibliothek Kulm in Unterkulm wurden Entenhausen-Comics (Lustiges Taschenbuch) viel ­ausgeliehen. Neben Büchern wurden in der Aarauer Stadtbibliothek für Kinder auch sogenannte «To­nies» ausgeliehen. Das sind kleine Figuren, die wie Hörbücher benutzt werden.

Allgemein waren Kinder 2021 richtige Bücherwürmchen. Anders als bei den Erwachsenen, nahmen die Ausleihen im Kinderbuchbereich der Stadtbibliothek Aarau im letzten Jahr um zwölf Prozent zu. Laut dem Jahresbericht der Gemeindebibliothek Suhr habe das auch mit der Aufnahme der Kompetenzen «Nutzung der Bibliothek und selbstständiges Beschaffen von Informationen» in den Lehrplan 21 zu tun. Erwachsene liehen im vergangenen Jahr gleich viele Bücher aus wie sonst auch.

Reiseführer und Magie sind bei Jugendlichen in

Bei den Jugendlichen sank die Zahl der Ausleihen. Jugendromane wurden 2021 zum ersten Mal weniger ausgeliehen. «Wir vermuten, dass sie mit der zunehmenden Beliebtheit der elektronischen Bücher an Attraktivität verlieren», schreibt Beatrice Altorfer, Kommunikationsleiterin der Stadtbibliothek Aarau, dazu.

Hoch im Kurs sind bei Teenies in der Region japanische Comics wie Mangas, «Greg’s Tagebuch» sowie Klassiker wie die «Harry-Potter-Saga», die somit 25 Jahre nach der Erstpublikation eine neue Generation von Leserinnen und Lesern gefunden hat. «Die Bücher sind wieder sehr im Trend», sagt Elisabeth Krack von der Regionalen Bibliothek Kulm. Auch dank der Streaming-Plattform Netflix, welche die Filme des jungen Zauberers erst kürzlich in die Mediathek aufgenommen hat.

Ebenfalls dank Netflix hat es wohl das Einsteiger-Schachbuch «Bauer, Dame, König: Matt!» auf die Liste der beliebtesten Jugendbücher in Lenzburg geschafft. Die Miniserie «Das Damengambit», welche von einem Schach-Wunderkind handelt, wurde auf der Plattform Millionen Mal geschaut und hat offenbar in Lenzburg eine neue Welle der Schachbegeisterung ausgelöst.

Mit an der Spitze der Lieblingsjugendbücher der Stadtbibliothek Lenzburg ist «Der verrückte Reiseführer» über New York von Klay Lamprell. Das Buch, auf dessen Cover steht: «Für Eltern verboten», enthält «coole» Storys über den «Big Apple».

Krimis übers Ausland, Schweizer Reiseführer

Erwachsene waren auch 2021 Krimi-Fans. Während in Lenzburg mehr Schweizer Krimis von Autorinnen wie der Aargauerin Ina Haller und Silvia Götschi beliebt waren, suchten die Aarauer Leseratten Krimis mit Schauplatz in der Ferne. Dazu gehören ­beispielsweise die «Commissario Montalbano»-Krimis von Andrea Camilleri, deren Storys in Sizilien spielen. In Zeiten von Reisere­s­triktionen träumt man sich offenbar gerne weit weg.

Wenn es um die Planung von Ferien geht, haben sich die Leute 2021 in der Nähe umgesehen. In der Stadtbibliothek Aarau wurden vor allem Reiseführer über die Schweiz ausgeliehen. Reiseführer über die restliche Welt, die sonst zu ihren meistgefragten ­Büchern gehören, wurden laut Altorfer kaum gelesen. Mehr lernen wollten Buch-Fans in der Region dafür über Gesundheit, Wohnen, Sport, Garten und das Kochen. Dabei sind Bücher über vegetarisches und veganes ­Kochen am beliebtesten, was wohl mit der stetig steigenden Anzahl fleischlos lebender Menschen zu tun hat. Laut einer Studie stieg die Zahl in der Schweiz im letzten Jahr um ein Prozent.

Elektronische Medien weiterhin im Aufwind

Allgemein geht der Trend weiter zur Ausleihe von elektronischen Medien – insbesondere bei ­Jugendlichen. Gegenüber 2020 liehen sie in der Stadtbibliothek Aarau 20 Prozent mehr E-Bücher aus. Die Plattform «Overdrive» für englische E-Medien verbuchte gar 25 Prozent mehr Ausleihen.

Die Ausleihen der elektronischen Medien aller Altersgruppen haben in der Stadtbibliothek Aarau total um über 50 Prozent zugenommen. Corona hat dort die Nutzung von E-Medien begünstigt. Die Bibliothek 2021 zwei Monate geschlossen war.













