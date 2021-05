Brittnau Spritztour mit Papas Auto endet mit Unfall Ein 18-Jähriger - ohne Führerschein - prallte am Samstagmorgen in Brittnau gegen einen Brunnen. Verletzt wurde niemand. Aimee Baumgartner 01.05.2021, 13.49 Uhr

Beim Unfall entstand ein hoher Sachschaden. Bild: zvg / Polizei AG

Eigentlich wollte er nur einen Ausflug mit dem Auto seines Vaters machen. Doch es kam anders. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, hörten Anwohner in Brittnau kurz nach 4.30 Uhr in der Früh einen Knall. Sie meldeten der Polizei, dass an der Dorfstrasse in Brittnau ein Auto verunfallt war.