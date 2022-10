Brennholz Den Forstbetrieben geht das Brennholz aus: «Einige erschraken ob der Menge Holz, die sie bestellt hatten» Die Nachfrage nach Brennholz ist in diesem Jahr wegen der drohenden Energiekrise besonders hoch. Auch weil sich viele nun einen Holzofen zugetan haben, geht den Forstbetrieben der Region langsam aber sicher das Brennholz aus. Manche sind schon komplett ausgeschossen. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Früher war Brennholz exklusiv für Ortsbürger verfügbar, wie das undatierte Foto zeigt. Es wurde in der Vorderen Vorstadt Aarau aufgenommen. Bild: zvg/ Postkartenbuch der Stadt Aarau

«Jetzt haben wir definitiv nichts mehr», sagt Urs Wunderlin, Leiter der Technischen Betriebe Oberkulm. Gemeint ist trockenes Brennholz. Damit ist er nicht alleine. In der Region kommen zurzeit einige Forstbetriebe in Sachen Brennholz an ihre Grenzen. «Während der Sommerferien haben wir innert sechs Wochen so viel Brennholz verkauft wie sonst in einem Jahr», sagt Revierförster Martin Blattner. Auch im Forstbetrieb Jura der Region Küttigen sind die trockenen Brennholzvorräte seit Ende August ausgeschöpft. «Wahrscheinlich werden wir im Sommer 2023 wieder Brennholz haben, vielleicht aber auch früher. Das hängt davon ab, wie schnell das Holz trocknet», führt Blattner aus.

In Lenzburg sieht die Situation ähnlich aus, wie Stadtoberförster Matthias Ott sagt: «Seit etwa Ende August ist bei uns das trockene Brennholz ausverkauft.» Zuerst sei der Verkauf stufenweise gebremst worden. In einer letzten Stufe wurde nur noch an Stammkunden verkauft. «Die mussten wir dann aber auch weitervermitteln», so Ott.

In Seon kann die Stammkundschaft noch bestellen

Weitervermittelt wurde die Lenzburger Kundschaft zum Beispiel an den Forstbetrieb der Region Seon. Der Betrieb ist zurzeit der einzige in der Umgebung, der überhaupt noch Brennholz hat. Aber: «Wir verkaufen nur noch an bestehende Kundschaft. So sollte das Brennholz bis im Frühling reichen», sagt Revierförster und Betriebsleiter Marcel Hablützel. Neben den Vermittlungen von Kundinnen und Kunden aus umliegenden Gemeinden, sei die Nachfrage auch gewachsen, weil teilweise den Grossverteilern das Brennholz ausgehe.

Das Bündel am Kran entspricht einem Ster, also etwa einem Kubikmeter Holz. Mathias Förster

In Oberkulm wurden in diesem Jahr 150 statt der üblichen 100 Ster Brennholz verkauft. Die Einheit bezeichnet in etwa einen Kubikmeter Holz. Ein Mass, das viele nicht kennen. Vor allem die, die sich erst wegen der drohenden Energiekrise dieses Jahr Holzöfen angeschafft haben. Die Folge: Viele Leute bestellen, ohne zu wissen, wie viel sie eigentlich kaufen. So habe gemäss Wunderlin beispielsweise jemand sechs Ster bestellt. «Es stellte sich dann heraus, dass die Person gar keinen Platz für so viel Holz hatte. Am Ende kaufte sie zwei Ster», sagt Wunderlin. In Lenzburg sind laut Ott aus demselben Grund Bestellungen storniert worden:

«Einige Leute erschraken selber ob der Menge Brennholz, die sie bestellt hatten.»

Wegen der Stornierungen kann es sein, dass schon vor Mai wieder die eine oder andere Bestellung aufgenommen werden kann, wie Ott erklärt. In Oberkulm rechnet man mit Nachschub ab Sommer 2023. «Einen Ansturm wie in diesem Jahr habe ich noch nie erlebt», sagt Wunderlin. Diese Saison habe man alle Reserven aufgebraucht. Schlimm sei die Lage aber dennoch nicht wirklich, zumindest für diejenigen, die schon länger mit einem Holzofen heizen: «Viele unserer bestehenden Kunden haben schon früh Brennholz bezogen. Einige bereits im Frühling», so Wunderlin. Diejenigen, die jetzt Holz kaufen, würden in den meisten Fällen auch andere Heizmöglichkeiten haben.

Die hohe Nachfrage könnte bleiben

Gar keine Sorgen über fehlendes Brennholz muss sich Christian Siegrist vom Forstbetrieb AargauSüd im Moment machen: «Wir verkaufen kein trockenes Brennholz, nur frisches, welches im Frühling bereitgestellt wird.» Das werde in langer Form beispielsweise an Landwirtschaftsbetriebe verkauft, die das Holz dann trocknen und aufbereiten. Diese Aufgabe selber zu machen, sei für den Forstbetrieb AargauSüd nicht kostendeckend.

Dennoch hat Siegrist dieses Jahr immer wieder Anfragen erhalten. «Die konnten wir dann zum Glück immer an die Landwirte verweisen», sagt er lachend. In den letzten ein bis zwei Wochen sei die Anzahl Anrufe aber zurückgegangen. «Ich nehme an, die Panik ist – wie bei den WC-Papierrollen – wieder ein bisschen verflogen.» Trotzdem glaubt er, dass die Nachfrage auch in den kommenden Jahren höher bleiben wird, weil sich viele Leute jetzt zum Beispiel einen Schwedenofen zugetan haben. Eine Entscheidung, die Siegrist gut nachvollziehen kann: «Ich heize seit langem auf rund 19 Grad bei mir zu Hause. Dank der zusätzlichen Hitze des Schwedenofens kann ich im T-Shirt herumlaufen.»

