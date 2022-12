Bottenwil Zank um Bottenwils Logo: Grund dafür ist eine aktuelle Missstimmung im Dorf An der Gemeindeversammlung vom 14. November gaben die Stimmberechtigen dem Gemeinderat den Auftrag, eine Einstellung des neuen Gemeinde-Logos zu überprüfen. Jetzt kommentieren 04.12.2022, 05.00 Uhr

Themenbild der Gemeinde Bottenwil, aufgenommen am 12. Oktober 2017. Severin Bigler / AGR

Als die Gemeinde Bottenwil im Juli dieses Jahres ihr neues und erstes Logo präsentierte, geschah dies ausschliesslich über eine Publikation im Zofinger Tagblatt. Das passte nicht allen. «Die Dorfbewohner erfuhren über die Zeitung vom neuen Logo. Diese Art der Kommunikation seitens Gemeinderats war unglücklich», sagt Heinz Gerber, der ehemalige Gemeindeammann und Präsident des Vereins «Aktives Bottenwil».

«Zumal nur 23 Tage vor der Nachricht eine Gemeindeversammlung stattgefunden hat», fügt er hinzu. Einwohnerinnen und Einwohner, die das neue Logo zudem unpassend fanden, hätten sich schriftlich an den Vorstand von «Aktives Bottenwil» gerichtet. Dieser führte an einer Sitzung mit Gemeindeammann Silvan Bärtschi ein Gespräch über die Vorbehalte betreffend Kommunikation und Logo.

Was sagt Gemeindeammann Silvan Bärtschi dazu? «Es war ursprünglich vorgesehen, das neue Logo an der Sommer-Gmeind zu präsentieren. Aufgrund einer organisatorischen Panne misslang dies.» Da das Logo bereits in der Software eingepflegt gewesen sei, konnte die Lancierung etwa zwei Wochen nach dem ZT-Bericht nicht mehr verschoben werden.

Bärtschi bestätigt: «Wir haben negative Rückmeldungen erhalten.» Auf diese habe der Gemeinderat geantwortet, dass er eine sofortige Einstellung des Logos – auf Basis vereinzelter Voten – nicht als sinnvoll erachten würde. «Im Weiteren haben wir unseren Fehler betreffend der Kommunikation eingestanden.» Er betont:

«Wir haben auch viele positive Rückmeldungen bekommen: Dass es grossartig sei, dass wir unser Erscheinungsbild überdenken.»

Dass ein Gemeinde-Logo für einen solchen Aufruhr sorgen kann, scheint zunächst etwas verwunderlich. Offenbar ist der Grund dafür eine aktuelle Missstimmung im Dorf: Im August hat Gemeindeschreiberin Carmen Duss die Gemeindeverwaltung verlassen und im Oktober Gabriela Murè, die Finanzverwalterin.

Diese zwei Abgänge hat der Gemeinderat an der Winter-Gmeind von letzter Woche thematisiert. Gemeindeammann Silvan Bärtschi sagt: «Wir haben unser Bedauern über diese beiden gewichtigen Abgänge ausgedrückt sowie gesagt, dass die Stellen inzwischen wieder besetzt werden konnten. Zudem haben wir uns zur aktuellen temporären Situation geäussert.» Aktuell werden die beiden Stellen von der Stadtverwaltung Zofingen bzw. vom Gemeinde-Support Baden besetzt.

Das Logo sollte unter Einbezug der Bevölkerung überarbeitet werden

Das neue Logo, das ab sofort verwendet wird. zVg

An der Gmeind vom 14. November wurde unter «Verschiedenes» das Thema Logo von Stimmbürgern aufgegriffen. Bei der Diskussion legte der Gemeinderat seine Beweggründe dar. Diese vermochten es nicht, alle Anwesenden zu überzeugen. Es wurde ein Überweisungsantrag an den Gemeinderat zur Überarbeitung des Logos unter Einbezug der Bevölkerung gestellt. In der weiteren Diskussion wurde ein zweiter Überweisungsantrag gestellt – mit dem Auftrag zur Überprüfung einer sofortigen Einstellung des Logos. Dieser Antrag obsiegte bei der Abstimmung.

Das Logo ist in den Farben des Gemeindewappens gehalten und zeigt das Gemeindehaus von Bottenwil vor einer hügligen, ländlichen Umgebung. Es wurde von Zofinger Grafikern entworfen – in Zusammenarbeit mit einem Ausschuss des Gemeinderats. Gemeindeammann Silvan Bärtschi sagt:

«Uns war wichtig, dass das Logo die Gemeinde widerspiegelt.»

Zudem habe man den Auftritt von zuvor nach 40 Jahren auffrischen wollen. «Wir haben uns vorgängig bei anderen Gemeinden darüber informiert, wie sie eine Änderung ihres Logos gehandhabt haben. Fast alle haben gesagt, dass es Sache des Gemeinderats und der Verwaltung gewesen sei und der Prozess nicht öffentlich stattgefunden habe.»

Die Gemeinde verwendet das Logo vorläufig weiterhin

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung habe der Gemeinderat beschlossen, die verschiedenen Themen, die an der Gemeindeversammlung zu Diskussionen führten – dazu gehört auch das Logo – zu bearbeiten und mit der Bevölkerung zu diskutieren. Diese werde rechtzeitig informiert. Vorläufig verwendet die Gemeindeverwaltung das Logo weiterhin, da eine Rückkehr zur alten Lösung laut Bärtschi viel Aufwand generiert.

