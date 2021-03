BEZIRKSGERICHT ZOFINGEN Hat der Dartspieler das Club-Preisgeld selber eingesackt? Ein 60-Jähriger hatte sich wegen Veruntreuung vor dem Bezirksgericht Zofingen zu verantworten. Corinne Wiesmann 14.03.2021, 15.17 Uhr

Das Delikt hatte sich am Rande eines Dartturniers zugetragen (Symbolbild). Reto Martin

750 Franken – um diesen Betrag soll ein 60-jähriger Mann seinen Sportclub betrogen haben. Es handelt sich um Preisgeld, das der Club bei Dartspielen gewonnen hatte. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm warf dem Mann vor, das Preisgeld genommen und in seine eigene Tasche gesteckt zu haben. Passiert sein soll der Vorfall während eines grossen Dartturniers, das im Juni 2019 in Zofingen stattfand.

Als die Sache einige Wochen später aufzufliegen drohte, erstattete der IV-Rentner bei der Polizei Anzeige und behauptete, jemand habe in seinem Namen das Geld abgeholt und seine Unterschrift zur Quittierung gefälscht. Doch mehrere Zeugen bestätigten, dass der 60-Jährige das Geld eingesteckt hatte, weshalb er schliesslich per Strafbefehl wegen Irreführung der Rechtspflege und Veruntreuung zu einer bedingten Geldstrafe sowie einer Busse von 400 Franken verurteilt wurde. Dagegen erhob der Mann Einsprache. Und so hatte sich das Bezirksgericht Zofingen mit dem Fall zu befassen.

Die Auszahlerin erinnert sich genau an ihn

Als Zeugin lud das Gericht jene Frau vor, die das Preisgeld ausbezahlt hatte. Sie bekräftigte, dass der Beschuldigte das Preisgeld an sich genommen und den Erhalt quittiert habe:

«Ich erinnere mich genau an ihn.»

Vor allem, weil der Mann, während sie ihm das Geld aushändigte, über ihren Tisch hinweg eine emotionale Diskussion mit dem Turnierleiter führte. Dieses Gespräch sei denn auch der Grund gewesen, weshalb der Beschuldigte an besagtem Tag beim Dartturnier in Zofingen auftauchte – obwohl sein Club nicht im Einsatz stand und er auch keinen Auftrag hatte, das Geld abzuholen. «Ich war dort, um meinen Unmut über die Führung des Turniers kundzutun», erklärte der Beschuldigte. «Ich bin bekannt dafür, dass ich mich für fairen Sport einsetze.»

Ausschweifend versuchte er Gerichtspräsident Thomas Meier darzulegen, was ihn am Turniermodus störte. «Ich habe das Preisgeld sicher nicht gestohlen», beteuerte er:

«Das ist nicht meine Unterschrift auf diesem Zettel.»

Die Frau an der Auszahlungsstelle habe ihn gebeten, das Geld entgegenzunehmen. Aber er habe abgelehnt und ihr erklärt, dass seine Clubkameraden das Preisgeld abholen würden. Entsprechend habe er auch nie eine Quittung unterschrieben. Die Unterschrift auf der Quittung würde seiner eigenen nicht einmal im Ansatz gleichen.

Wer in seinem Namen das Geld abgeholt haben könnte und ihm damit schaden wollte, konnte sich der passionierte Dartspieler nicht erklären. In einer wirren Stellungnahme prangerte der Beschuldigte, der ohne Anwalt vor Gericht erschien, zudem die Arbeit der Staatsanwaltschaft an. «Ich werde hier einfach als Lügner bezichtigt», enervierte er sich.

Beschuldigter will Urteil weiterziehen

Letztlich sprach ihn Gerichtspräsident Thomas Meier schuldig. Die Aussagen der Zeugin seien schlüssig und sie habe glaubhaft darlegen können, dass der Beschuldigte das Geld genommen habe:

«Sie hat keinen Grund zu lügen.»

Der Beschuldigte wurde zu einer bedingten Geldstrafe in der Höhe von 50 Tagessätzen à 40 Franken verurteilt. Entgegen dem Strafbefehl verzichtete der Gerichtspräsident darauf, eine Busse auszusprechen. Der Dartspieler hatte bereits während der Verhandlung angekündigt, dass er sich im Falle einer Verurteilung weiter dagegen wehren will.