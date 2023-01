Bezirksgericht Kulm Wegen Schulden in Albanien zum Drogendealer im Wynental: «Er hatte Glück, dass er so schnell erwischt wurde» Unter anderem vor der Reinacher Aldi-Filiale verkaufte ein 30-Jähriger während eines Monats Kokain und Heroin. Dafür muss er zehn Monate hinter Gitter und dann zehn Jahre das Land verlassen. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Unter anderem vor der Reinacher Aldi-Filiale verkaufte Luan im Frühling 2022 während eines Monats Kokain und Heroin. Flurina Dünki

Fast 20'000 Franken erwirtschaftete Luan von Ende März bis Ende April 2022. Sein Geschäft: der Verkauf von Kokain und Heroin, unter anderem vor der Reinacher Aldi-Filiale. Insgesamt 98,1 Gramm Kokaingemisch mit einem Reinheitsgrad von 94 Prozent und 416,4 Gramm Heroingemisch mit einem Reinheitsgrad von 17 Prozent verkaufte er an «eine nicht bekannte Vielzahl Drogensüchtige», wie es in der Anklageschrift heisst. Wäre er nicht festgenommen worden, hätte er wohl noch mehr verkauft. Gemäss Staatsanwaltschaft hatte der 30-Jährige mehr Drogen in seiner Wohnung gelagert.

Mit Hand- und Fussschellen läuft der Beschuldigte in den Gerichtssaal, der Kopf unter seiner Mütze gesenkt. Er wird begleitet von zwei Kantonspolizisten, die ihn von der Justizvollzugsanstalt Lenzburg (JVA) ans Bezirksgericht Kulm und nach der Verhandlung wieder zurück eskortieren. Wegen Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie dem Versuch dazu sitzt Luan bereits seit neun Monaten hinter Gitter.

Zehn seiner 30 Monate Freiheitsstrafe muss er bei einer Probezeit von drei Jahren insgesamt absitzen. Die bereits ausgestandene Haftzeit wird ihm dabei angerechnet. Nach seiner Freilassung in einem Monat wird er zudem für zehn Jahre des Landes verwiesen. Der Verweis wird im Schengener Informationssystem ausgeschrieben. «Er hatte Glück, dass er so schnell erwischt wurde», sagt Gerichtspräsidentin Yvonne Thöny abschliessend. Die Menge an Drogen, mit der Luan während eines Monats gehandelt hatte, reiche nicht für eine Einstufung als «gewerbsmässig», was eine höhere Strafe nach sich gezogen hätte.

Geburtsdatum der Tochter unklar

Da sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung schon auf ein Strafmass geeinigt haben, kommt es diese Woche nur noch zum abgekürzten Verfahren vor Gericht, wie dessen Präsidentin Thöny zu Beginn der Verhandlung erklärt. Das besprochene Strafmass gelte es nun zu genehmigen und zum Urteil zu erheben, sofern alle Anforderungen, wie beispielsweise die Bestätigung des Geständnisses des Beschuldigten, erfüllt sind. Dafür ist das Gesamtgericht anwesend.

Erst Mitte März reiste der albanische Staatsbürger in die Schweiz ein. Die Reise und seine Unterkunft im Wynental wurden durch einen unbekannten Mittäter organisiert. «Wo haben Sie vor Ihrer Einreise in die Schweiz gelebt?», fragt Gerichtspräsidentin Yvonne Thöny den Beschuldigten. «Tirana, Albanien», antwortet Luan mit der Hilfe eines Übersetzers. Er habe in Griechenland eine Ausbildung zum Profifussballer gemacht und zuletzt als Getränkelieferant für das Unternehmen seines Onkels in Albanien gearbeitet. Seit knapp anderthalb Jahren habe er eine Tochter, deren Geburt er wegen seines Aufenthalts in der Schweiz verpasst habe. «Da geht etwas nicht auf», sagt Thöny.

Er wollte Schulden abarbeiten

Der Grund für seine Einreise ist laut Staatsanwaltschaft keine neue Geschichte: Luan hatte in Albanien Spielschulden. Jemand hat ihm angeboten, diese in der Schweiz abzuarbeiten. «Von solchen Fällen höre ich immer wieder», so der Staatsanwalt. Weil sich Luan aber nicht in einer Notsituation befunden habe, habe es dennoch keinen Grund gegeben, sich in der Schweiz strafbar zu machen.

Die Fragen zur Sache will Luan während der Gerichtsverhandlung nicht beantworten. «Es hat sich nichts an meinen Aussagen von den Befragungen geändert», sagt er. Bevor die Verhandlung zur Urteilsbesprechung unterbrochen wird, hält er jedoch fest: «Ich möchte mich entschuldigen, ich gebe zu, Fehler gemacht zu haben.» Sein Fokus liege nun darauf, seine Familie wiederzusehen. Arbeiten werde er künftig auf dem Hof seiner Eltern, wo er mit seiner Partnerin und seiner Tochter auch wohnen werde.

