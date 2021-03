Bezirksgericht Kulm Velofahrer verletzt sich wegen Elektrozaun, klagt vor Gericht – und verliert Ein Gerichtsfall zeigt: Wer durch die Wälder radelt, sollte Vorsicht walten lassen. Sonst kann es schnell sehr teuer werden. Peter Weingartner 04.03.2021, 16.42 Uhr

Die Klage des unvorsichtigen Bikers war nicht erfolgreich. (Symbolbild) TBM

Paul (alle Namen geändert), 52, kann einem leidtun: Er hatte vor knapp zweieinhalb Jahren die Schmerzen und nun warten die Kosten. Ein über die Strasse gespannter Elektroweidezaun, rot-orange, ist der Grund für einen komplizierten Schlüsselbeinbruch, Prellungen, Schürfungen. Dies an einem Waldrand im Ruedertal.



Im Oktober 2018 war Paul, so erzählt er es beim gerichtlichen Augenschein vor Ort, an diesem Waldrand, wo die Strasse noch ein paar Meter weitergeht und dann in Wiesland ausläuft, mit seinem Bike gestürzt, weil er plötzlich den Draht sah.

Kurt akzeptierte den Strafbefehl nicht

Eine Woche später will Paul den Landbesitzer, Kurt, dafür und für die Folgen inklusive Genugtuung und Entschädigung für Arbeiten zu Hause, die er wegen der Verletzung nicht mehr ausführen konnte (beispielsweise Abwaschen, Rasen mähen) verantwortlich machen. Auf die Anzeige hin erhält Kurt einen Strafbefehl, den er aber nicht akzeptiert, weil er sich keiner Schuld bewusst ist.

Hätte er den Strafbefehl akzeptiert, hätte er eine Busse von 600 Franken bezahlen müssen, dazu eine bedingte Geldstrafe von 3400 Franken. Kurts letztes Wort vor der Urteilsberatung des Bezirksgerichts Kulm:

«Ich habe nicht damit gerechnet, dass da Velos durchfahren. Ich sah dort noch nie Velos, sonst hätte ich die Strasse nicht erst am Waldrand abgesperrt.»

Der Draht führt nämlich nicht über einen eigentlichen Durchgangsweg. Der Wanderweg im Wald drin, der zu diesem Waldrand führt, ist deutlich. Er weist auf einen Aussichtspunkt mit Bänkli hin, und darunter steht Schwarz auf Gelb: auf gleichem Weg retour.

Paul, der erstmals da unterwegs ist, hat das übersehen. Er hat auch, wie Kurts Verteidiger moniert, auf dem Kantonalen Verzeichnis der befahrbaren Waldstrassen nicht nachgesehen, ob dieses Stück da drauf steht. Kunststück: Biker Paul hat spontan Richtungsentscheide vorgenommen.

Kein angepasstes Fahrverhalten

Und hier hängt Gerichtspräsidentin Yvonne Thöni Fäs in ihrem Urteil, das Kurt von Schuld und Strafe freispricht, ein. Gerade weil er zum ersten Mal da unterwegs war, hätte er auf die Wegmarkierungen besonders gut achten müssen. Und er hätte nicht nur auf den Boden schauen sollen, dann hätte er gesehen, dass die Strasse in der Wiese ausläuft, hätte auch ohne Fähnlein oder Marke erkennen können, dass da ein Draht gespannt ist. Yvonne Thöni Fäs sagte zum Kläger:

«Sie sind trotzdem in einem für die Situation zu hohen Tempo gefahren und haben kein angepasstes Fahrverhalten gezeigt.»

Auch Pauls Bremsmanöver sei nicht optimal gewesen; er habe wohl die Vorderbremse zu stark gezogen, als er stürzte und auf den Draht fiel. Deshalb treffe ihn ein Mitverschulden.

Keine Verletzung der Sorgfaltspflicht

Vonseiten Kurts sieht das Gericht keine Sorgfaltspflichtverletzung, denn die Situation wäre für Paul frühzeitig ersichtlich gewesen, hätte er die nötige Vorsicht – zumal in unbekanntem Gelände – walten lassen.

Pauls Anwältin möchte Kurt mit diversen Zivilforderungen zur Kasse bitten: Helm, Check-up des Velos, Ersatz der Brille. Sie werden auf den Zivilweg verwiesen. Auch die Kosten für die Anwältin – gemäss Eigendeklaration gut 10'000 Franken, Kurts Verteidiger schätzt sie auf «maximal knapp 5000 Franken» – bleiben an Paul hängen, ebenso die Kosten für Kurts Anwalt. Die Verfahrenskosten übernimmt der Staat. Das erstinstanzliche Urteil ist noch nicht rechtskräftig.