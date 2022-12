Bezirksgericht Kulm: Motorradgang ging auf Jugendliche los

Sechs Männer zwischen 37 und 56 Jahren, Mitglieder eines in der Deutschschweiz tätigen Motorradclubs, sollen bei der Turnhalle vom Schulhaus Neumatt in Reinach Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahre mit Stöcken verprügelt haben. Das Urteil wird am Freitag bekannt.

Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 15.12.2022, 18.18 Uhr