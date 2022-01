Bezirksgericht Kulm: Raser droht Landesverweis

Bezirksgericht Kulm 23-Jähriger filmte sich mit 161 km/h auf der Landstrasse – jetzt drohte ihm der Landesverweis Ein 23-jähriger musste sich vor dem Bezirksgericht Kulm verantworten. Er hat sich über 20 Mal beim Rasen und anderen Verkehrsdelikten gefilmt. Die Videos fanden die Ermittler nur durch Zufall. Sind sie daher als Beweismittel überhaupt verwertbar? Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 11.01.2022, 16.35 Uhr

Mit 161 km/h fuhr der Beschuldigte auf einer 80er-Strecke – und filmte sich dabei. Symbolbild: Imago

Er ist 23 Jahre jung, lebt seitdem er vier Jahre alt ist in der Schweiz. Doch nun muss er das Land, in dem er aufgewachsen ist, vielleicht bald verlassen. Der Kosovare musste sich kürzlich unter anderem wegen schweren Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz vor dem Bezirksgericht Kulm verantworten. Die Staatsanwaltschaft forderte zusätzlich zu einer happigen Freiheitsstrafe einen Landesverweis.

Konkret wird dem jungen Mann vorgeworfen, immer wieder Verkehrsdelikte begangen zu haben. Zu einer besonders krassen Missachtung der Höchstgeschwindigkeit sei es am 5. Juli 2019 gekommen. Kurz vor Mittag war er mit seinem Audi S3 in Beromünster, auf Höhe des ehemaligen Landessenders, mit 161 Kilometern pro Stunde unterwegs. Geblitzt wurde er dabei aber mitnichten. Doch wie kamen die Ermittler an das Video, die den Beschuldigten auf frischer Tat ertappen liessen?

Zuvor wurde wegen Drogenhandels gegen ihn ermittelt

Dafür muss noch ein Stück weiter zurückgegangen werden. Denn gegen den Beschuldigten wurde zuvor auch wegen Betäubungsmitteldelikten ermittelt. Er soll gemeinsam mit zwei Komplizen Drogenhandel betrieben haben. Im Zuge der Ermittlungen wurde daher auch das Handy des Angeklagten durchsucht. Beweise, dass er in den Drogenhandel verwickelt war, konnten jedoch nicht gefunden werden. Das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt.

Was hingegen auf dem Handy gefunden werden konnte, waren Videos, die ihn bei seinen Verkehrsdelikten zeigen. 22 Mal hat er sich selbst dabei gefilmt, wie er viel zu schnell gefahren ist und dabei auch noch geraucht hat. In der einen Hand das Handy, in der anderen die Zigarette. Mehrfach habe er zwischenzeitlich das Lenkrad ganz aus den Händen gelassen. Mehrfache grobe Verletzung von Verkehrsregeln, so der Vorwurf.

Zu den Verkehrsdelikten äusserte sich der 23-jährige vor Gericht nicht. Den dritten Anklagepunkt stritt der Beschuldigte ab. Dem Wynentaler wurde, unabhängig von den Verkehrsdelikten, Begünstigung und falsches Zeugnis vorgeworfen. Er soll bei einer Einvernahme gelogen haben, um seinen Kollegen in Schutz zu nehmen. Dieser hatte eine Frau krankenhausreif geschlagen. Erst nach mehrmaligem Nachfragen der Beamten, gab der Beschuldigte dann zu, dass ihm sein Kollege von seiner Tat erzählt hatte.

«Zufallsfund» oder «Fishing Expedition»?

Drei Monate lang sass der Beschuldigte in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg in Untersuchungshaft. Zu unrecht, wie die beiden Anwälte, ein Pflichtverteidiger und ein Fürsprecher, finden. Doch nicht nur daran stören sich seine beiden Anwälte. Sie machten geltend, dass die Videos nur per Zufall und ohne hinreichenden Tatverdacht gefunden wurden.

Das käme einer sogenannten «Fishing Expedition», einer Beweisausforstung, gleich. Und die ist in der Schweiz verboten, wenn kein hinreichender Tatverdacht besteht. Die Anwälte forderten für ihren Mandanten einen Freispruch in allen Anklagepunkten. Sie verlangten zudem eine Entschädigung für die zu Unrecht erlittene Untersuchungshaft in der Höhe von insgesamt 17'000 Franken.

«Tönt gut, ist aber juristisch falsch.» Ganz anders sah das naturgemäss die Anklägerin. Die Videos seien wohl ein Zufallsfund. Aber da tatsächlich ein Anfangsverdacht betreffend der Betäubungsmitteldelikte bestanden habe, seien die Videos als Beweismittel zulässig. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm forderte eine Freiheitsstrafe von 29 Monaten, 12 Monate davon zu vollziehen, der Rest bedingt, bei einer Probezeit von drei Jahren, auszusprechen. Zudem sei eine frühere, bedingt ausgesprochene Geldstrafe wegen Körperverletzung und Raufhandel zu widerrufen.

Und nicht zuletzt beantragte der Staatsanwalt einen Landesverweis von sieben Jahren. Obwohl in diesem Fall nicht obligatorisch, sei sie aufgrund der «nicht unerheblichen Straftaten» und der «missglückten Integration» des Beschuldigten gerechtfertigt.

Urteil deutlich unter Forderung der Staatsanwaltschaft

Ein Landesverweis, das ging dem Kulmer Gesamtgericht um Präsident Christian Märki dann doch zu weit, wie aus dem schriftlichen Urteil, das den Parteien jetzt zugestellt wurde, hervorgeht. Und auch beim Strafmass bleibt es deutlich unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Es verurteilt den Beschuldigten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten (Probezeit 3 Jahre) sowie einer Busse von 3000 Franken, für die Verkehrsdelikte. Die Feststellung der Videos seien als Zufallsfund zu qualifizieren und entsprechend verwertbar. Es gäbe keine Hinweise auf eine «Fishing Expedition».

Vom Vorwurf der Begünstigung und des falschen Zeugnisses wird er freigesprochen. Und auch auf einen Widerruf der früheren bedingt ausgesprochenen Geldstrafe verzichtet das Gericht, verlängert aber die Probezeit um ein Jahr.

«Die ausgestandene Untersuchungshaft und das Strafverfahren dürften dem Beschuldigten Eindruck gemacht haben und ihn vor weiteren Straftaten abhalten», ist das Gericht überzeugt. Eine Entschädigung für die Untersuchungshaft bekommt der Beschuldigte allerdings nicht. Die 85 Tage werden lediglich an die Freiheitsstrafe angerechnet. Und sein Auto? Das wird der Raser nicht mehr zu Gesicht bekommen. Es wird eingezogen und der Erlös für die Deckung der Prozesskosten herangezogen.

