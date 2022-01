Bezirksgericht Kulm Ein 28-jähriger Schweizer verkauft ein Natel über Facebook – ausgeliefert wird es allerdings nie Für 300 Franken hat er ein iPhone 8 auf Marketplace angeboten. Das Geld hat er einkassiert, die Ware aber nie verschickt. Auch bestellte er ein Bett, das er nie bezahlte. Zara Zatti 19.01.2022, 05.00 Uhr

Verschickt, kassiert und nie geliefert. Der Beschuldigte wurde wegen geringfügigem Betrug verurteilt. Symbolbild: Alexander Zemlianichenko / AP

Der 28-jährige Schweizer ist der Staatsanwaltschaft kein Unbekannter. Sein Strafregisterauszug ist lang, vor Gericht erscheinen musste er kürzlich allerdings zum ersten Mal. Bis anhin wurde er immer per Strafbefehl verurteilt. Doch nun stand für ihn mehr auf dem Spiel als eine Geldstrafe oder Busse: Es drohte ihm Gefängnis.

Der Mann bestritt seine Taten vor Gericht nicht. So hat er auf Marketplace, der Verkaufsplattform von Facebook, ein iPhone 8 zum Verkauf angeboten. Die Käuferin, die als Straf- und Zivilklägerin ebenfalls vor Gericht anwesend war, überwies dem Beschuldigten 300 Franken.

Ein Natel erhalten hat sie allerdings nie. Vor Gericht entschuldigte sich der Mann bei der Käuferin: «Es tut mir leid, es war nicht korrekt von mir.» Während der Verhandlung wurde klar, dass der Beschuldigte verschuldet ist.

Am schwersten wog der Vorwurf des Betrugs vor Gericht: So hat sich der Mann über einen Facebook-Account ein Bett im Wert von 788 Franken bei einem Händler bestellt. Bezahlt hat er dieses nach der Lieferung allerdings nie. Zuletzt bezog der Beschuldigte auch unrechtmässig Leistungen von der Arbeitslosenversicherung des Kantons Aargau. So gab er an, nicht erwerbstätig gewesen zu sein, obwohl er dies zwischenzeitlich tatsächlich war.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine unbedingte Freiheitsstrafe von zwei Monaten und eine Busse von 3500 Franken. Das Bezirksgericht Kulm sprach den Mann in Bezug auf den Betrug frei. «Ein Betrug setzt eine Arglist voraus», begründete Gerichtspräsidentin Yvonne Thöny Fäs das Urteil. Im konkreten Fall hätte dem Händler zugemutet werden können, dass er die Zahlungsfähigkeit des Käufers überprüft.

Ausserdem sei es bei einem solchen Betrag üblich, dass man die Ware vor der Lieferung bezahlen müsse. Wegen des nicht gelieferten Natels wurde der Mann allerdings für geringfügigen Betrug verurteilt. Die Käuferin hätte davon ausgehen können, dass sie das Gerät auch geliefert bekommt. Auch für den unrechtmässigen Bezug von Sozialhilfeleistungen wurde er schuldiggesprochen.

Um eine Gefängnisstrafe kam er jedoch nochmals herum. Denn weil es sich bei seinen Straftaten nur um Übertretungen handelt, muss er lediglich eine Busse von 800 Franken bezahlen. Und die 300 Franken für das iPhone zurückerstatten.