Freispruch bei Misswirtschaft im Bezirksgericht Kulm

Bezirksgericht Kulm «Der Eintrag würde meiner Karriere und Familie schaden»: Angehender Finanzberater von Misswirtschaft freigesprochen Der Sprung in die Selbstständigkeit ist missglückt. Dank seines Einspruchs gegen den Strafbefehl erspart sich ein Mann jedoch eine hohe Busse und einen Strafregistereintrag. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anstatt in Unterkulm (Bild), fuhr der Beschuldigte zuerst nach Zofingen. Peter Siegrist / WYS

Ein Strafregistereintrag wegen Misswirtschaft und Unterlassen der Buchführung ist nie wirklich begehrt. Vor allem nicht, wenn man sich gerade einen Namen als Finanzberater und -planer machen will. Dieses Schicksal konnte der 31-Jährige Miro (Name geändert) gerade noch so abwenden. Zurzeit arbeitet er noch als Versicherungsberater.