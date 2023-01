Bezirk Zofingen Er schrieb fast 700 Mädchen an und zwang einige davon, ihm Nacktbilder zu schicken – das Obergericht erhöht die Strafe Vor dem Zofinger Bezirksgericht kam ein 20-Jähriger ohne Freiheitsstrafe davon, weil die Untersuchung fehlerhaft geführt worden sei. Das Obergericht stellt sich teilweise hinter die Behörden – mit Folgen für den Beschuldigten. Florian Wicki Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

Über soziale Medien wie etwa Snapchat soll der Beschuldigte fast 700 Mädchen angeschrieben haben. Symbolbild: Flurina Sirenio

Begonnen hat alles mit einer Mitteilung an die Schweizerische Bundeskriminalpolizei: Die amerikanische «National Center for Missing & Exploited Children» meldete, von einer Schweizer IP-Adresse aus seien zwei amerikanische Teenager-Mädchen aufgefordert worden, Nacktbilder zu schicken. Entsprechende Nachrichtenverläufe lagen bei.

Aufgrund dieser Meldung ordnete die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm 2018 in Oftringen eine Hausdurchsuchung an. Im Juni 2021 erhob sie schliesslich Anklage gegen einen damals 20-Jährigen, der Fall landete letzten März vor dem Bezirksgericht Zofingen.

Laut Anklageschrift soll der Beschuldigte 680 Mädchen angeschrieben haben, auf seinen Handys wurden 43 Bilder von Konversationen sowie 553 Bildschirmaufnahmen festgestellt. Die habe er erhalten, indem er sich selber mit einem falschen Profilbild als Jugendlicher ausgegeben und sich mit den Mädchen angefreundet habe. Später soll er gedroht haben, die Bilder zu veröffentlichen, wenn sie ihm nicht weitere Nacktbilder und -videos schickten.

Angeklagt wurde er in Zofingen wegen mehrfacher – teilweise versuchter – sexueller Handlungen mit Kindern, mehrfacher Nötigung und mehrfacher harter Pornografie. Schuldig gesprochen wurde er schliesslich nur wegen ersterem. Die anderen Anklagepunkte liess das Gericht fallen – im Gegensatz zu einem ähnlich gelagerten Fall im Bezirk Lenzburg. Das Gericht begründete seine Milde damit, dass bei der Untersuchung grobe Fehler passiert seien: Weil der Beschuldigte während einer Einvernahme nicht anwaltlich vertreten war, seien die einzigen verwertbaren Beweise die beiden Meldungen aus den USA.

Deshalb senkte das Gericht die von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafe von drei Jahren Gefängnis – davon ein Jahr unbedingt – und sprach eine bedingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 100 Franken (12'000 Franken) aus, sowie eine Busse von 1500 Franken.

Zusätzliche Verurteilung vor Obergericht

Die Staatsanwaltschaft legte gegen dieses Urteil Berufung ein, weshalb die ganze Sache ans Obergericht überwiesen wurde. Auch dort ist man mit der Arbeit der Untersuchungsbehörden nicht völlig zufrieden, wie einem kürzlich veröffentlichten Urteil (SST.2022.134) zu entnehmen ist. Es lehnte mehrere Punkte der Berufung ab, unter anderem deswegen, weil die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft für eine Verurteilung in diesen Punkten untauglich sei.

So habe die Staatsanwaltschaft beispielsweise etwaige mutmasslich geschädigte Personen «nicht oder nur in nicht identifizierbarer Weise» bezeichnet – also könne man gar nicht genau sagen, ob es sich bei den Personen, die der Beschuldigte angeschrieben hat, tatsächlich um minderjährige Mädchen handelt.

In einem Punkt gab das Obergericht der Staatsanwaltschaft aber recht: Die sichergestellten Mobiltelefone und die ausgewerteten Daten seien durchaus verwertbar. Die Polizeibeamten hätten sich keiner unzulässigen Methode bedient, ausserdem habe es sich bei der Hausdurchsuchung nicht um eine Einvernahme gehandelt, dabei brauche es folglich auch keinen Anwalt.

Auf den sichergestellten Mobiltelefonen fanden sich denn auch sechs Bilder von minderjährigen Mädchen, mit «Fokus auf die Geschlechtsteile», sowie ein tierpornografisches Bild, was beides ohne weiteres den Tatbestand der harten Pornografie erfülle. Deshalb verurteilt das Obergericht den Beschuldigten zusätzlich zum Schuldspruch des Bezirksgerichts Zofingen wegen mehrfacher Pornografie.

Strafe scheint dem Gericht zu mild

Die neue Strafzumessung im Urteil des Obergerichts gleicht einer Achterbahn. Einerseits wird die Strafe auf die maximale Strafe von 180 Tagessätzen erhöht, auch wenn das laut Obergericht immer noch «als nicht mehr schuldangemessen mild erscheint». Andererseits wird sie aber gleichzeitig gesenkt. Und zwar, weil der Beschuldigte sich im Verfahren kooperativ verhalten hat (um 30 Tagessätze) und weil die ganze Chose zu lange gedauert hat, über 40 Monate. Diese lange Verzögerung rechtfertige eine Strafreduktion von weiteren 30 Tagessätzen.

Damit bleibt es im Ergebnis trotz zusätzlicher Schuldsprüche bei der vom Bezirksgericht verhängten 120 Tagessätzen à 100 Franken. Dafür wird die Verbindungsbusse erhöht, und zwar um 100 Prozent: Neu muss der Beschuldigte 3000 Franken bezahlen, oder ersatzweise 30 Tage ins Gefängnis. Zusätzlich dazu wird ihm ein Achtel der obergerichtlichen Verfahrenskosten von 4000 Franken (also noch 500 Franken) auferlegt, weil die meisten Punkte der Berufung abgewiesen wurden.

