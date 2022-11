BEZIRK KULM Bundesgericht bestätigt: Eritreischer Einbrecher wird des Landes verwiesen Auf der Suche nach Marihuana ist ein Mann in einen Keller eingebrochen. Dafür soll er unter anderem eine Geldstrafe bezahlen und für drei Jahre das Land verlassen. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Kurz vor Mitternacht stieg ein Mann in ein Haus ein, um Hanfpflanzen zu stehlen. (Symbolbild) Symbolbild: Fotolia

Kurz vor Mitternacht ist Rimon (alle Name geändert) im Mai 2019 in ein Haus eingebrochen. Das Ziel: Marihuana aus der Indoor-Hanfanlage zu stehlen. Mit einem Vorschlaghammer, den er im Geräteschuppen fand, schlug er das Waschküchenfenster ein. So gelangte er ins Haus. Joel, der Hausbesitzer, bemerkte den Einbrecher und griff diesen an, als er eine Türe aufreissen wollte. Der 23-jährige Einbrecher flüchtete, kehrte aber zurück, als sich Joel ins Obergeschoss zurückzog. Der Eindringling schlug die Türe zum Kellerabteil mit dem Vorschlaghammer ein und stahl insgesamt vier Hanfstauden von der Indoor-Hanfanlage. Was Rimon, der zu dieser Zeit laut Urteil täglich «eine unbekannte Menge Marihuana konsumierte», nicht wusste: Joel züchtete legale CBD- und nicht THC-Pflanzen. Nur Letztere wirkt stark psychoaktiv.

Trotz Fehldiebstahl wurde Rimon wegen des Vorfalls im Januar 2021 vom Bezirksgericht Kulm der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs und des Betäubungsmittelkonsums schuldig gesprochen. Das Urteil des Bezirksgerichts Aarau aus dem März 2019 wurde mit dem neuen Urteilwiderrufen (18 Monate teilbedingte Freiheitsstrafe und eine bedingte Geldstrafe über 3600 Franken) und in eine Gesamtstrafe umgewandelt. Neu muss Rimon für 15 Monate unbedingt ins Gefängnis. Zudem wurde er zu einer Busse von 300 Franken sowie einem Landesverweis über drei Jahre verurteilt. Das Gericht ordnete zusätzlich die Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS) an.

Bundesgericht bestätigt Unbelehrbarkeit des Beschuldigten

Der Beschuldigte erhob beim Aargauer Obergericht vergebens Berufung gegen das Urteil. Daraufhin zog Rimon das Urteil vor das Bundesgericht. Ziel der Beschwerde war die Aufhebung des Landesverweises. Stattdessen wolle er «nur» 15 Monate ins Gefängnis und 300 Franken Busse bezahlen sowie eine Verwarnung und die Verlängerung der Probezeit um zwei Jahre. Kürzlich wies das Bundesgericht die Beschwerde des Eritreers jedoch ab. Zusätzlich zur Strafe muss Rimon nun 1200 Franken Gerichtskosten bezahlen.

Die Begründung: Bereits das Obergericht erwäge, dass Rimon seit seiner Ankunft in der Schweiz schon mehrfach vorbestraft wurde. Laut Bundesgericht setzt sich die Vorinstanz überzeugend mit den Vorstrafen auseinander und schliesst daraus «in begründeter Weise auf die Unbelehrbarkeit des Beschwerdeführers sowie eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung».

Zwar arbeite er seit Juni 2022 regelmässig, allerdings handle es sich dabei um eine Teilzeitbeschäftigung, die über ein Temporärbüro abgewickelt ist. Inwiefern das Obergericht Informationen, die für eine Aussicht auf Rimons Verhalten in der Zukunft nicht gewürdigt habe, begründet er laut Bundesgericht nicht.

Landesverweis trotz vierjährigen Sohns

Auch wieso von einer Landesverweisung abgesehen werden soll, kann Rimon gemäss Bundesgerichtsentscheid nicht überzeugend darlegen. So hält er gemäss Unterlagen fest, dass er einen vierjährigen Sohn mit seiner Partnerin hat. Das Paar lebt jedoch in getrennten Haushalten. Seine Partnerin hat das volle Sorgerecht und das Kind ist während der Woche in einer Tagesstätte untergebracht, obwohl Rimon nur 50 Prozent angestellt ist. «Der Beschwerdeführer trägt und übernimmt somit keine Verantwortung für seinen Sohn», so die Argumentation.

Weil Rimon in Eritrea enge Verwandtschaft hat, die Sprache spricht, dort aufgewachsen ist sowie jung und gesund ist, stehe einer Reintegration und der Arbeitssuche dort nichts im Weg.

Weiter führt das Obergericht aus, dass die Menschenrechtslage in Eritrea zwar besorgniserregend (Rimon könnte eine Zwangsrekrutierung bevorstehen), aber kein Rückweisungshindernis sei. Eine zwangsweise Rückführung sei derzeit zwar generell nicht möglich, jedoch vergehe «zwischen der Anordnung und dem Vollzug einer Landesverweisung relativ viel Zeit». Ausserdem sei eine «konkrete Gefahr für Leib und Leben des Beschwerdeführers» bei einer Rückkehr nach Eritrea nicht nachgewiesen.

