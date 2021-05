Beromünster Beromünster-Radioweg mit aufgemöbelter Technik wieder offen Neu gibt es auf dem Radioweg eine Auswahl zwischen Krimi, Sagen und Original-Tondokumenten aus der Geschichte von Radio Beromünster. Peter Weingartner 09.05.2021, 14.40 Uhr

Der Radioweg Beromünster wurde überarbeitet und ist nun wieder offen. Zvg

Seit 2005 hat der Radioweg vom Flecken Beromünster bis zum Blosenberg Tausende Besucher angelockt. Auf sieben Stationen waren in dieser Zeit mehrere «Programme» zu hören: Ein Krimi (2007 bis 2009), lokale Sagen (2009 bis 2013) und Original-Tondokumente aus der Geschichte von Radio Beromünster von 1931 bis 2008 wurden geboten (ab 2013).

Neu hat man nun die Wahl zwischen diesen drei Hörgeschichten. Erneuert wurde nach 15 Jahren vor allem die Technik dieser Freiluftinstallation. Informationstafeln beschreiben Kulturobjekte entlang des Weges: St. Theobald-Kapelle, Waldkathedrale, Mutterkorn und LSD, Tabakanbau, Schlössli und Kapelle Hueben, Sendeturm Beromünster.

Der Relaunch umfasst zudem die Restaurierung der Sitzbänke bei den Radiostationen, sprich: das Aufrüsten mit Lautsprechern, aus denen die Geschichten tönen.

Kulturerlebnis, Wanderung und Verpflegung in der Natur

«Der Radioweg stellt gerade in Coronazeiten eine ideale Verknüpfung von Kulturerlebnis, Wanderung und Verpflegung in der Natur dar», so die Ausstellungsmacher und Initianten des Radiowegs von DNS-Transport.

Ja, auch Grillieren ist möglich, einerseits auf dem Blosenberg, 840 Meter über Meer und neben dem 217 Meter hohen Sendeturm, Panoramasicht in die Alpen – falls das Wetter mitmacht – inbegriffen. Eine neue Feuerstelle wurde kurz vor der dritten Station neben dem Schlössliwald erstellt. Und in Planung ist eine Besenbeiz.

Zwei neue Hörspiele kommen 2022

Ebenfalls auf guten Wegen sind, so Ueli Kleeb, Projektleiter von DNS-Transport, zwei neue Produktionen. «Im Mai 2022 werden zwei neue Hörspiele zu geniessen sein: eines für Kinder und ein historisches», verrät Kleeb. Die neuen Stücke werden für Krimi und Sage eingewechselt; die Geschichte von Radio Beromünster bleibt sinnigerweise gesetzt.

Die Wanderung dauert vom Start beim Busbahnhof Beromünster bis zum Blosenberg etwa 45 Minuten; dazu kommen 45 Minuten für den Hörgenuss. Plus der Rückweg. Der Zutritt zu dieser Freiluftinstallation ist frei.

Froh für die grosse Unterstützung vor Ort

Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf knapp 100'000 Franken. «Förderer, Sponsoren und Gönner haben den Neustart des Radiowegs in wirtschaftlich unsicheren Zeiten ermöglicht; dafür sind wir sehr dankbar», sagt Erwin Herzog Präsident des ehrenamtlichen Vereins «Beromünster-Radioweg». Und die Initianten ihrerseits sind froh um die grosse Unterstützung vor Ort, und dies seit über 15 Jahren: Da ist etwas Bleibendes entstanden.