Tanken Benzin plötzlich viel teurer: Warum Schnäppchenjäger ins Wynental fahren – der Preisvergleich in der Region Aargau West Im zweiten Lockdown machte der Benzinpreis einen Sprung. Umso mehr lohnt es sich, gezielt zu tanken. Wir zeigen, wo Automobilisten pro Füllung bis zu einer Zehnernote sparen können. Marina Bertoldi und Urs Helbling 17.02.2021, 05.30 Uhr

Zetzwil ist aktuell das Traumziel für Benzin-Rappenspalter. Urs Helbling

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 war das Benzin billig. Denn die Ölpreise waren im Keller: Ein Fass Rohöl der Nordsee-Sorte Brent kostete kurzzeitig nur 16 Dollar. Seitdem steigen die Preise wieder. Letzte Woche knackte der Preis für ein gleiches Fass nun erstmals seit einem Jahr die 60 Dollar-Marke (gestern rund 63 Dollar).

Begründet wird der Anstieg unter anderem mit der Hoffnung, dass die Corona-Pandemie eingedämmt wird. Direkt spüren das Automobilisten: Sie müssen für eine Tankfüllung wieder tiefer in die Tasche greifen. Die AZ hat gestern die Preise in der Region Aargau West verglichen.

Am meisten kostet der Most an der Autobahn. Von den berücksichtigten Tankstellen sind Kölliken-Nord und Süd am teuersten: Hier zahlte man gestern 1,62 Franken pro Liter bleifrei. Beim Vergleich (AZ vom 1. 04. 2020) war Kölliken-Nord (Socar, 1,445) etwas günstiger als Süd (Avia, 1,48).

Bei der günstigsten Säule spart man eine Zehnernote

Die Autobahn ist auch noch weiter Dorf einwärts spürbar: Bei der Agrola (Landi) in Kölliken zahlte der Automobilist gestern 1,545 Franken. Zum Vergleich: In Reinach kostete der Most bei Agrola 1,42 Franken. Das sind drei Rappen weniger als bei Coop rund 100 Meter entfernt.

Und es gibt das Benzin noch etwas billiger: In Zetzwil boten Midland und Ruedi Rüssel den Liter für 1,41 Franken an. Darauf folgt die Garage Faes in Oberkulm mit 1,42 Franken. Wer am Testtag hier 50 Liter tankte, sparte im Vergleich zur teuersten Variante also gut eine Zehnernote.

Wynental schlägt alte Preiskrieg-Hotspots

Damit stellt das Wynental den als Preiskracher bekannte Strassenabschnitt zwischen Holderbank und Schinznach-Bad in den Schatten: Bei der Discount-Tankstelle kostete bleifrei dank einem Rabatt 1,435 Franken. Bei Ruedi Rüssel zahlte man vier Rappen mehr (1,475 Fr.) und an der Coop-Tankstelle sogar 1,50 Franken. Einzig die Garage Kurt Küng war mit 1,44 Franken und Vorauszahlerrabatt von 2 Prozent auf 50 Liter gerechnet ähnlich günstig wie die Wynentaler Spitzenreiter.

Vergleichsweise teuer ist die Kantonshauptstadt: Bei der BP in der Aarauer Telli kostete das Benzin 1,54 Franken. Das ist knapp teuer als Coop mit 1,53 Franken. Bei Voegtlin-Meyer (Rohrerstrasse) kostete es 1,50 Franken. Bei der als günstig bekannten Mercedes Garage in Rohr zahlte man 1,465 Franken.

Grosse Unterschiede bei den gleichen Marken

Nicht belohnt wird, wer bei der Suche nach günstigem Most auf Markentreue setzt. Die Preisspanne etwa bei der Landi-Tankstelle Agrola reichte von 1,42 (Reinach) bis 1,54 (Kölliken). Bei Ruedi Rüssel beträgt sie gar 17 Rappen. Am teuersten ist die Kette am ausgerechnet am Hauptsitz in Suhr mit 1,58 Franken. «Hüppis Benzindiscount» (Suhr) war einst landesweit als Preisbrecher bekannt. Davon ist nicht viel geblieben: Der Liter kostete 1,49 Franken.

Und in Lenzburg? Hier wurde an der Aarauerstrasse Anfang Dezember vergangenen Jahres eine neue Coop-Tankstelle eröffnet. Die Preise gerieten ins Rutschen, aber nicht ins Fallen: Am günstigsten ist Ruedi Rüssel mit 1,50 Franken. BP verlangt 1,54 Franken. Coop liegt mit 1,52 Franken dazwischen. Teurer ist die Coop-Tankstelle wenige Kilometer westlich in Hunzenschwil: Der Liter kostete 1,59 Franken. Auch hier, bei der teuersten im Vergleich berücksichtigten Coop-Tankstelle, spielt die Nähe zur Autobahn eine Rolle.