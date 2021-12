Simon hat die seltene Krankheit Hypoplastisches Linksherzsyndrom

Serie: Seltene Krankheiten «Ich geniesse einfach jeden Tag mit ihm»: Der zweijährige Simon lebt mit einem halben Herzen Mehrere Operationen hat der zweijährige Simon aus Muhen bereits hinter sich. Langzeitstudien zum hypoplastischen Linksherzsyndrom gibt es keine. Wie der kleine Tierfreund seinen Alltag meistert und warum bald schon vieles besser werden könnte. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

Simon geht warm eingepackt mit Reitlehrerin Sabrina (rechts) und Pony Lucky reiten. Seine Mutter Tamara (links) läuft mit.

Einmal pro Woche geht Simon ins heilpädagogische Reiten. Zu Hause in Muhen hat die Familie Rodrigues 14 Hasen und zwei Katzen. Es überrascht also nicht, dass der Zweieinhalbjährige vor seiner Reitstunde mit dem Pony Lucky jedes Pferd im Stall begrüssen möchte. Seine Mutter Tamara hält Simon, der voller Vorfreude nach den Pferden ruft, dafür hoch. Es geht aber nicht lange, bis der kleine Tierfreund anfängt zu zittern: «Chalt, Mami», sagt er. Seine Bäckchen sind mittlerweile rot. Daraufhin zieht ihm seine Mutter Pinguin-Fausthandschuhe über die etwas dünneren Handschuhe, in denen er bereits kleine Wärmekissen hält. «Er hat auch drei Paar Söckchen unter den Stiefeln an», sagt seine Mutter Tamara. Das Problem: Sein Herz braucht viel Energie und somit werden die Hände und Füsse schneller kalt als normal.

Simon leidet am hypoplastischen Linksherzsyndrom (HLHS). Das heisst, seine linke Herzkammer ist stark unterentwickelt. Es handelt sich dabei um den schwersten angeborenen Herzfehler. Die Krankheit betrifft gerade Mal eines bis drei von 10’000 Neugeborenen. Den Herzfehler haben die Ärzte bereits während der Schwangerschaft festgestellt. «Bis in die 24. Schwangerschaftswoche hätte ich noch abtreiben dürfen», erinnert sich Tamara. Normalerweise ist das nur bis zur 12. Woche möglich. «Es hat mich schockiert, dass das überhaupt eine Option sein sollte.» In Frage gekommen sei diese aber nie.

Kurz nach der Geburt stand gleich die nächste schwere Entscheidung an. «Ohne Behandlung wäre er in den ersten zehn Tagen gestorben», erklärt Tamara. Hätte sich die Familie Rodrigues nicht für die drei lebensrettenden Operationen entschieden, wäre nur die Begleitung in den Tod übrig geblieben. «Für meinen Mann und mich war von Anfang an klar, wir wollen das Kind», sagt Tamara sichtlich berührt. Aber auch der lebensrettende Weg mit den Operationen war nicht einfach.

Die ersten vier Monate seines Lebens verbrachte Simon im Kinderspital Zürich. «Bei der ersten Operation hiess es, er würde am nächsten Morgen um neun Uhr operiert werden», erinnert sich Tamara. Ihre Mutter, die im Engadin lebt, sei gleich in den nächsten Zug gestiegen und noch vor Mitternacht bei ihnen gewesen, um sich um den älteren Sohn Arlindo (5) zu kümmern. «Auf sie können wir uns immer verlassen», so Tamara.

Hypoplastisches Linksherzsyndrom Die linke Herzseite und die Hauptschlagader sind fehlgebildet. Eines bis drei von 10`000 Neugeborenen kommen mit dieser seltenen Krankheit zur Welt. Sie gilt als schwerster angeborener Herzfehler. Die Fehlbildung kann bereits während der Schwangerschaft diagnostiziert werden. Weil die linke Herzhälfte nicht funktioniert, ist das Baby für die Durchblutung des Körpers und der Lunge alleine auf seine rechte Herzhälfte angewiesen. Es gibt leider beim HLHS keine Möglichkeit, die linke Herzhälfte zum Wachstum anzuregen, daher bleibt für diese Kinder neben der Möglichkeit einer Herztransplantation nur der Weg, über ein dreistufiges Operationsverfahren die rechte Herzhälfte auf Dauer die gesamte Arbeit tun zu lassen.

Bei der ersten Operation am offenen Herzen lag die Überlebenschance von Simon bei 20 Prozent. Richtig ernst wurde es für die Familie aber nach der zweiten OP. «Da wäre er uns fast gestorben. Das war der schlimmste Moment», erinnert sich Tamara. Halt habe ihr in der Zeit vor allem der Glaube gegeben. «Wenn es Gott nicht gäbe, wäre Simon heute nicht hier», ist sie sich sicher.

Die Medizin nimmt er schon selber

Ganz überstanden hat Simon den schwierigsten Teil aber noch nicht. Im Januar erhält er einen Herzkatheter und im März folgt die dritte und hoffentlich letzte Operation am offenen Herz. Danach kann die Familie wieder etwas aufatmen. Vollkommen gesund werde er durch die OPs zwar nicht, aber sie würden ihm ein «normaleres» Leben ermöglichen. «Die kalten Hände und Füsse sollten beispielsweise besser werden», so Tamara.

Im Moment gehe es Simon sehr gut. Selbstverständlich ist das nicht: Durch den Sauerstoffmangel hätte es auch zu schweren Hirnschäden kommen können. Bei ihm kam es glücklicherweise nie dazu. Einzig Blutverdünner muss er jeden Morgen zu sich nehmen. «Das macht er aber mittlerweile schon selber.»

Das Glace zum Dank für den Ausritt darf nicht fehlen.

Mit seiner Dino-Mütze rennt er nach seinem Ausritt zum Schrank mit «Rössli-Glace». Er trägt den vollen Eimer zum Pony und schaut gespannt zu, wie dieses sein Dessert verschlingt. Simons einzige Einschränkung sei zurzeit die Höhe. Dort habe er Schwierigkeiten zu atmen. «Bis in mein Heimatdorf im Engadin kommt er aber problemlos», so Tamara lachend. Das sei ein grosses Ziel gewesen.

Es gibt keine Langzeitprognosen

Jetzt, wo es Simon so viel besser geht, fängt sein Bruder laut Tamara an, die Zeit zu verarbeiten, in der er der tapfere grosse Bruder war. Der Fünfjährige sei während der letzten zweieinhalb Jahre immer ruhig und fürsorglich gewesen. «Simon hat ihn richtig vermisst, wenn er nicht da war.» Als er eine Weile lang intubiert war, sei ein Besuch von Arlindo im Spital der Wendepunkt gewesen. «Es dauerte keinen Tag und Simon war die ganzen Röhrchen los.» In den letzten Wochen habe Arlindo aber angefangen, Wutanfälle zu bekommen, mehr Aufmerksamkeit zu verlangen und mit Simon und seiner Mutter zu streiten. «Wir haben mit einer Kinderpsychologin gesprochen. Sie meinte, er habe vielleicht ein Trauma wegen des Erlebten», erklärt Tamara.

Sie und ihr Mann versuchen, ihren Erstgeborenen immer gleich zu behandeln. «Wir unternehmen auch immer wieder Sachen nur mit ihm.» Das sei aber gar nicht so einfach, hat Tamara festgestellt. Am meisten Wirkung hätten bisher die Reitstunden gezeigt. «Arlindo darf genau wie Simon auch ins heilpädagogische Reiten.» Das beruhige den Kindergärtler sehr.

Die Reitstunden beider Jungs sind im Kanton Aargau nicht IV-anerkannt und müssen somit privat finanziert werden. «Simons Krankheit ist aber IV-anerkannt», erklärt Tamara. Das sei eine enorme Entlastung. Trotzdem bleibt HLHS eine seltene Krankheit, was zur Folge hat, dass es nur wenig Forschungsresultate und keine Langzeitprognosen zur Krankheit gibt. Wie alt Menschen mit diesem Herzfehler werden, könne ihr kein Arzt sagen. «Ich geniesse einfach jeden Tag mit ihm», sagt Tamara, während Simon seinem Pony noch ein Abschiedsküsschen gibt.

Simon reitet nicht nur auf dem Pony Lucky, sondern kümmert sich auch liebevoll um ihn.

Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten Rund 350 000 Kinder und Jugendliche sind in der Schweiz von einer seltenen Krankheit betroffen. Dies bringt grosse Herausforderungen für die ganze Familie mit sich: Eltern, die am Rande ihrer Kräfte sind, Geschwister die zu kurz kommen, finanzielle Sorgen und soziale Isolation. Um diese Familien auf ihrem Weg zu begleiten wurde 2014 der gemeinnützige Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten durch die Unternehmerin Manuela Stier gegründet. "Wir unterstützen betroffene Familien finanziell, führen Familien-Events durch, um diese zu verbinden, und verankern Wissen rund um das Thema Seltene Krankheiten bei Kindern bei Fachpersonen und in der Öffentlichkeit", sagt Stier. "Rund 650 betroffene Familien sind in unserem kostenlosen Familien-Netzwerk, sowie 555 Eltern in der KMSK Selbsthilfegruppe Schweiz auf Facebook. "Wir kennen die Bedürfnisse der betroffenen Familien und setzen mit diesem Wissen neue Projekte um, die eine effektive Hilfe bieten." Weitere Informationen www.kmsk.ch

