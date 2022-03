Aargauer Rapper Taima sammelt Geld für die Ukraine

Aus Lenzburg «Rap ist da, um Botschaften zu kommunizieren»: Aargauer Rapper sammelt Geld für die Ukraine Alle Einnahmen des neuesten Songs «Pray» des Lenzbuger Rappers Simon Nievergelt werden an Hilfsorganisationen gespendet. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Rapper Simon Nievergelt sammelt mit seinem Lied «Pray» Geld für die Ukraine. Bild: Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

«Ich war im Auto, als ich in den Nachrichten vom Krieg in der Ukraine gehört habe», sagt Simon Nievergelt. Das ist mittlerweile rund einen Monat her. Unter dem Künstlernamen Taima rappt der 23-Jährige seit rund sieben Jahren. Eigentlich kenne er, der mit seinem Bruder in Lenzburg lebt, sich in der Politik nicht sonderlich gut aus. Das Thema habe ihn aber dermassen beschäftigt, dass er sich fragte, was er tun könne, um zu helfen. «Da ist mir der Song eingefallen.»