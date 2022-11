Dieben treiben in Gränichen ihr Unwesen

Auf Beutezug Diebe treiben in Gränichen ihr Unwesen – gestohlenes Tablet überführt sie kurz darauf Am vergangenen Wochenende wurde ein Quartier in Gränichen mehrfach von zwei Dieben heimgesucht. Diese hatten auf ihrem Beutezug Erfolg, wurden aber später dank kantonsübergreifender Zusammenarbeit festgenommen werden. 15.11.2022, 14.07 Uhr

Die frühzeitigen Dämmerung der kalten Jahreszeit spielt Einbrechern in die Hände. So auch am vergangenen Wochenende in einem Quartier in Gränichen. Dort trieben Diebe in rund acht Objekte ihr Unwesen. Die zu dem Zeitpunkt noch unbekannten Täter entwendete diverse Gegenstände: Von E-Bikes über Laufschuhe bis hin zu Tablets und Zigaretten liessen die Diebe mitgehen.