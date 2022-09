Zivilschützer helfen nun auch tatkräftig in Pflegeheimen aus

Die Zivilschutzorganisation aargauSüd will den Pflegenden in den Alters- und Pflegeheimen bei akutem Fachkräftemangel – wie etwa in einer nächsten Corona-Welle – zur Seite stehen. Dafür rüsten sich die Zivilschützer mit einem Praktikum direkt an der Front.

Pascal Bruhin 16.09.2022, 05.00 Uhr