Christian Brenner wird der neue Forstbetriebsleiter aargauSüd.

aargauSüd «Der Wow-Effekt ist riesig»: Nach zehn Jahren ist Christian Siegrist zurück im Forstbetrieb ‒ und tritt ein ganz grosses Erbe an Nach 36 Jahren als Betriebsleiter des Forstbetriebs aargauSüd tritt Ueli Wanderon, 62, jetzt in den Unruhestand. Sein Nachfolger Christian Siegrist, 44, hat hier schon seine Lehre gemacht, bevor es ihn beruflich ins Luzernische zog. Jetzt ist er zurück in der Heimat. Pascal Bruhin 25.04.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Hombergturm haben Christian Siegrist (l.) und Ueli Wanderon den besten Überblick über Ihr 625 Hektaren grosses Revier, das bis an den Hallwilersee reicht. Pascal Bruhin

«Offen bleiben und die Freude an der Arbeit behalten. Mit diesen zwei Sachen kann man schon viel erreichen.» Das war immer das Credo von Ueli Wanderon. Und es sind die Worte, die er seinem Nachfolger mit auf den Weg geben will. Nach 36 Jahren als Betriebsleiter des Forstbetriebs aargauSüd nimmt er Ende Monat, also in wenigen Tagen, endgültig den Hut und übergibt sein Amt an Christian Siegrist.

Frühzeitig hatte er bekanntgegeben, dass er sich mit 62 Jahren, eben jetzt Ende April 2022, frühpensionieren lassen werde. Selbstverständlich machte Wanderon sich Gedanken über seine Nachfolge. «Ein Mittellandförster, noch besser möglichst regional vernetzt und bekannt, das war das Ziel», sagt er, selbst Ortsbürger von Burg. Zumal die Mehrheit der 625 Hektaren Wald, die der Forstbetrieb bewirtschaftet den Ortsbürgern der beteiligten Gemeinden Reinach, Menziken, Beinwil am See, Birrwil, Burg und Leimbach gehört. Nach einem ordentlichen Bewerbungsverfahren konnte Christian Siegrist gewählt und bestätigt werden.

Der neue Chef ist ebenfalls ein Ortsbürger

«Die Option hierher zurückzukehren war immer da, aber den Schritt vom alten Ort zu gehen, war doch nicht so einfach», so der 44-jährige Familienvater. Achteinhalb Jahre lang war Siegrist als Geschäftsführer und Betriebsförster bei der regionalen Waldorganisation Wald Seetal-Habsburg im Kanton Luzern tätig. «Es hat mir dort sehr gut gefallen», resümiert er. Dennoch habe ihn die neue Herausforderung – und das nicht zuletzt in seiner Heimat – gereizt. Denn Siegrist ist in Menziken aufgewachsen, hat immer hier gelebt und ist Ortsbürger.

Darauf freut er sich: Nach der Pensionierung wird Ueli Wanderung mehr Zeit für sein Hobby, die Jagd und seine Deutsch-Kurzhaar-Hündin Kaia haben. Pascal Bruhin

Vorgänger und Nachfolger verbindet aber noch mehr, als dass beide das Ortsbürgerrecht einer Trägergemeinde innehalten. «Wir haben beide im selben Betrieb die Grundausbildung zum Forstwart gemacht», sagt Wanderon. Und Siegrist fügt schmunzelnd an: «Ja sogar beim gleichen Chef.» Jakob Fehlmann, der vor zwei Jahren leider verstorben ist, hat als Leiter des damals noch eigenständigen Forstbetriebs Menziken beiden Männern das Rüstzeug für ihre Arbeit im Forst mitgegeben.

2005 fusionierten die beiden Forstbetriebe. Wanderon, damals schon Betriebsleiter des Forstbetriebs aargauSüd, führte gemeinsam mit seinem Lehrmeister die beiden Betriebe zusammen. Und auch Christian Siegrist war nach der Ausbildung noch neun Jahre lang unter Wanderon als Forstwart und Einsatzleiter im Betrieb tätig, bevor er sich in Lyss zum Förster HF weiterbilden liess und dann die Stelle im Kanton Luzern annahm.

Mit einigen Flurnamen hapert es bei Siegrist noch

Nun ist Siegrist wieder da, wo seine Karriere begann. «Zurück zu den Wurzeln», meint er lachend. Schon Anfang April hat er seine Stelle angetreten, um noch einen Monat lang von Wanderons langjähriger Erfahrung profitieren zu können. «Bei den Flurnamen muss mir Ueli manchmal noch auf die Sprünge helfen», meint er etwas verlegen. Nachdem er zehn Jahre lang vom Betrieb weg war, sitzt nicht mehr ganz jeder Begriff.

«Wie heisst das Gebiet da drüben schon wieder?»: Christian Siegrist (l.) ist froh, dass ihm Ueli Wanderon noch bis Ende Monat zur Seite steht. Pascal Bruhin

Siegrist lernt sein neues altes Wirkungsgebiet wieder ganz neu kennen. Er sagt: «Der Wow-Effekt ist riesig. Nur schon wie sich der Wald in den letzten zehn Jahren verändert hat, ist beeindruckend.» So habe er jetzt stattliche Bäume wiedergesehen, die er damals noch als Sprössling gepflegt habe. «Die Entwicklung des Waldes zu beobachten und zu beeinflussen, ist wohl eine der schönsten Aufgaben eines Försters.» Und Grund dafür, weshalb sowohl Wanderon als auch Siegrist – und vermutlich auch Jakob Fehlmann – diese Berufung wählten.

«Wir sind drei Generationen von Förstern, die unter ganz unterschiedlichen Bedingungen gearbeitet haben», reflektiert Wanderon. Während zu Fehlmanns Zeiten noch klar die Wirtschaftlichkeit des Forstbetriebs, also die Holzproduktion und der Holzverkauf, im Vordergrund stand – Wanderon: «zu 99 Prozent kam das Geld damals vom Sägewerk» – rückten unter seiner Führung immer mehr die Themen Naturschutz und Ökologie in den Fokus.

Konflikt zwischen Natur und Gesellschaft spitzt sich zu

Im neuen Zeitalter, das nun unter Christian Siegrist beginnt, stehe hingegen vermehrt der Umgang der Gesellschaft mit dem Naturgut Wald auf der Agenda. Gerade die Pandemie mit den flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice habe dazu geführt, dass der Wald und dessen Bewohner auch nachts nicht zur Ruhe kommen können, wenn etwa der Geschäftsmann nach dem letzten Videomeeting um elf Uhr abends mit Taschenlampe auf der Stirn durch den Forst joggt.

Gesellschaftlicher Wandel: Jeder Jungbaum – hier einer am Fusse des Hombergtrums – muss eingezäunt werden. Nicht etwa wegen Wildverbiss, sondern wegen menschlicher Vandalen. Pascal Bruhin

«Die richtige Balance zu finden, das wird eine Herausforderung sein», ist sich Siegrist bewusst. Aber eine, der er sich mit Freude annehmen werde. «Natürlich habe ich Respekt vor der neuen Aufgabe. Aber ich spüre, dass ich hier gut aufgenommen werde», sagt er. Genauso wichtig wie der Draht zur Bevölkerung sei denn auch das Arbeitsklima im Team: «Wenn man zusammen lachen kann, kann man auch zusammen arbeiten», fügt Wanderon an und verabschiedet sich damit in seinen wohlverdienten Ruhestand.

