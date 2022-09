Familientag: Das ist in den Gemeinden in der Region geplant

Aargau West Familientag: Das ist in den Gemeinden der Region Aargau West geplant Am 17. und 18. September führt der Kanton Aargau zum ersten Mal einen Familientag durch. In Gontenschwil gibt es beispielsweise einen Ninja-Warrior-Parcours und in Aarau Mini-Konzerte. Natasha Hähni 10.09.2022, 05.00 Uhr

In der Region Aargau West sind zahlreiche Aktionen für die ganze Familie geplant. (Bild: BEKB-Familientag) Archiv/ Hanspeter Bärtschi

In rund jedem dritten Haushalt im Kanton Aargau leben Kinder. Dieser Umstand wird nun mit dem ersten kantonalen Familientag gewürdigt. Es wird auf Angebote für Familien aufmerksam gemacht und ihnen Wertschätzung gezeigt. «Familien erbringen wichtige Leistungen für die Gemeinschaft», sagt Fabiola Bachmann-Marinaro, Kommunikationsverantwortliche des Aargauer Departements Gesundheit und Soziales.

In 12 Aargauer Gemeinden realisieren lokale Organisationen wie Vereine, Zentren oder Begegnungsorte für Familien verschiedene Aktivitäten, teilweise unterstützt durch Gemeinden beziehungsweise Gemeindeverbünde. An acht Orten, als einer zusammengefasst ist der Gemeindeverbund Aargau Süd, sind dieses Wochenende Aktivitäten geplant:

Aarau

Am Samstag finden in Aarau Mini-Konzerte vor einem Musik-Mobil statt. Am Morgen auf dem Schlossplatz und am Nachmittag auf dem Terrain Süd. Weiter werden in der Stadtbibliothek Geschichten erzählt und man kann sich zum Beispiel über Bilderbuchapps informieren. Im Stadtmuseum gibt es eine «Reise durch Aargauer Geschichte», wie es auf der Website der Stadt heisst. Ebenfalls im Stadtmuseum wird ein Fun-Drohnen-Parcour veranstaltet, bei dem Kinder ab acht Jahren Drohnen durch einen Hindernisparcours steuern können. Am Nachmittag findet auf der Stadionbrache ein Grillfest für Familien statt.

Am Sonntag wird unter anderem im Stadtmuseum ein Lego-Robotik-Workshop veranstaltet und im Naturama können sich Kinder als Insekten verkleiden.

Aargau Süd

Am Samstag findet an fünf verschiedenen Orten in der Region Aargau Süd ein Familientrail statt. Ein Shuttle mit Oldtimer-Bussen verbindet die verschiedenen Standorte. Ab 14 Uhr startet in der Schulanlage Oberkulm ein Familien-Open-Air.

Zusätzlich gibt es in Menziken einen Einblick in die Musikschule, in Reinach unter anderem Helmkontrollen für die ganze Familie von der TCS Kulm, Kindervorstellungen im Tab Atelierkino und XXL-Jenga. Zudem können im Zelt der Zirkusschule Capriola ab dem Kindergartenalter verschiedene Disziplinen ausprobiert werden.

In Gontenschwil kann ein Ninja-Warrior-Parcour absolviert und in Oberkulm Bubble Soccer gespielt werden.

Lenzburg

In Lenzburg sind Beratungen an Ständen am Walkenweg 19 im Bereich Familienberatung und Freizeitgestaltung sowie Frühe Bildung für Eltern und Interessierte geplant. Mit dabei sind beispielsweise der Elternverein, die Familienhilfe und die Freizeitwerkstatt.

Muhen

Akteure aus den Bereichen Kinder und Jugendliche, können je nach Wetter unter dem Vordach des Schulhauses Gibel oder in der Turnhalle Suhre in einer Marktatmosphäre ihre Angebote vorstellen.

Schlossrued

Die Interessengemeinschaft (IG) RuederClassic, die Jungfeuerwehr Rued, die Feuerwehr Rued, Xunds Schöftle und der Regionalverband Suhrental haben auf dem Turnhallenplatz ein Programm geplant. Der Inhalt ist noch nicht bekannt.

Seon

Der FC Seon veranstaltet ein Torwandschiessen, bei der Feuerwehr Seon-Egliswil gibt es eine Löschdemo und am Sonntag dürfen Kinder bis 15 Jahre zwischen 8 und 18 Uhr gratis ins Hallenbad.

Suhr

Gartenspiele im Quartier Feld, ein Kinderfest beim Familientreffpunkt Suhrrli und ein Familienflohmarkt beim Schulhaus Vinci stehen in Suhr auf dem Programm,

Über die sozialen Medien wird Bachmann zufolge laufend auf die Veranstaltungen an den verschiedenen Standorten aufmerksam gemacht.