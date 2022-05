«Tag der guten Tat» Coop sammelt für Ukraine und Stiftung

Aargau West Coop sammelt am «Tag der guten Tat» für die Ukraine – und die Stiftung Wendepunkt Bereits zum dritten Mal führt die Detailhändlerin ihren Gesellschaftsanlass durch. Schweizweit werden Spenden gesammelt. In der Region Aargau West und Olten kommen diese heuer der Stiftung Wendepunkt aus Muhen zugute. Pascal Bruhin 18.05.2022, 05.00 Uhr

Die Stiftung Wendepunkt bietet insgesamt 900 Arbeits-, Ausbildungs-, Wohn- und Tagesplätze an. Ziel ist es, Menschen in ihrer beruflichen und sozialen Integration zu unterstützen. Colin Frei

(18.12.2019)

Am «Tag der guten Tat» werden in den Verkaufsstellen Spenden gesammelt, die einer Stiftung in der Region zugutekommen. Nach 2019 und 2021 findet der Aktionstag heuer bereits zum dritten Mal statt. Diesen Samstag, 21. Mai, ist es wieder so weit. Und in diesem Jahr gehen die gesammelten Spendengelder aus der Region Aargau West und Olten an die in Muhen beheimatete Stiftung Wendepunkt, wie Coop in einer Medienmitteilung schreibt.

Der «Tag der guten Tat» sei ein Gesellschaftsanlass, an dem die ganze Schweiz gute Taten vollbringt. Das freiwillige Engagement soll laut Coop «eine positive Bewegung in der Schweiz auslösen». Unterstützt wird der Anlass vom Schweizerischen Roten Kreuz (SRK), dem WWF Schweiz, der Schweizer Tafel, Tischlein deck dich, der Pfadibewegung Schweiz und Pro Infirmis. Sie organisieren rund 50 Mitmachaktionen in der ganzen Schweiz.

Produkte der Stiftung gibt es in einigen Filialen der Region

In den Coop-Supermärkten werden zudem am Samstag Boxen aufgestellt, in die die Spendengelder eingeworfen werden können. Den Kundinnen und Kunden wird dafür ein Znüni offeriert. Unabhängig vom Aktionstag verkauft Coop in ausgewählten Filialen in der Region Produkte, die von der Stiftung Wendepunkt hergestellt werden. So etwa Bienenhonig, Dinkel-Chips oder das Aronia-Zwetschgen-Müesli.

Ebenfalls am «Tag der guten Tat» unterstützt werden können die Geflüchteten aus der Ukraine. Kundinnen und Kunden können ihren Beitrag mit dem Kauf der nur diesen Samstag erhältlichen Naturaplan-Bioweggen leisten. Den gesamten Verkaufserlös dieser Weggen spendet Coop dem SRK zu Gunsten der Betroffenen der Ukraine-Krise.