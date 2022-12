Bahngleise überqueren ist verboten und lebensgefährlich

Aargau Verkehr Im Stress quer über das Bahngleis? Ein lebensgefährliches Spiel mit teuren Folgen Immer wieder kommt es vor, dass Personen Bahngleise überqueren, weil sie schneller von A nach B kommen wollen. Dies kann nicht nur gefährlich sein, sondern, wie ein 21-Jähriger in Hirschthal erfahren musste, auch teuer werden. 31.12.2022, 05.00 Uhr

In Hirschthal sind die WSB-Gleise durch ein Geländer abgesichert. Flurina Dünki

Vor allem am Morgen um 6.30 Uhr überquerte ein 21-Jähriger in Hirschthal immer wieder die Bahngleise. Von der Hauptstrasse her kommend kletterte er jeweils über das Geländer und ging über die Gleise zur Haltestelle. So steht es im Strafbefehl, wie das Regionaljournal Aargau Solothurn meldet.