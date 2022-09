Aargau Verkehr AG Neubau Bahnhof Oberkulm: Bauarbeiten sollen Ende Oktober starten Weil sie aktuellen Anforderungen nicht mehr entsprechen, sollen die zwei bestehenden Haltestellen in Oberkulm durch einen neuen Bahnhof ersetzt werden. Baubeginn könnte schon in ein paar Wochen sein. Natasha Hähni 20.09.2022, 05.00 Uhr

Die Aargau Verkehr AG will die beiden bestehenden Oberkulmer Haltestellen durch einen Neubau auf der grünen Wiese ersetzen. Bild: zvg/AVA

In Oberkulm hält die Wynental- und Suhrentalbahn im Moment an zwei Orten; an den Haltestellen «Oberkulm Post» und «Oberkulm». Beide entsprechen den aktuellen baulichen und behindertengerechten Anforderungen nicht mehr. Seit rund sechs Jahren plant die Aargau Verkehr AG (AVA) deshalb einen neuen, zentral gelegenen Bahnhof.