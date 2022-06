Aargau Süd Über 90 Prozent machen bei früher Sprachförderung mit: «Für das kommende Jahr sind wir bereits wieder ausgebucht» Das erste Jahr des Pilotprojekts «Deutschförderung vor dem Kindergarten» ist vorbei. Die Vorbereitungen für das zweite laufen schon. So lautet das Fazit einer Spielgruppenleiterin und das der Fachverantwortlichen Natalie Ammann. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Natalie Ammann ist bei Impuls Zusammenleben für «Frühe Kindheit» verantwortlich. Rahel Plüss (AZ-Archiv)

Im Büro von Natalie Ammann steht gleich neben dem Eingang ein grosser Stapel Blätter. «Das sind die Fragebögen des letzten Jahres, die habe ich extra noch einmal da hingestellt», so die Verantwortliche der Fachstelle «Frühe Kindheit» des Gemeindeverbands Impuls Zusammenleben aargauSüd. Anfang dieses Jahres haben junge Familien in der Region Aargau Süd bereits zum zweiten Mal einen Fragebogen vom Verbund erhalten. «Neu sind diese auch online verfügbar», so Ammann.

Das Formular mit dem Titel «Ein guter Start in den Kindergarten» enthält Fragen wie: «Wie oft erzählt Ihr Kind etwas auf Deutsch?» Anhand der Antworten wird jeweils bestimmt, ob die Deutschförderung vor dem Kindergarten empfohlen wird. Dies als Teil des gleichnamigen Pilotprojekts, das der Regierungsrat Anfang Juni 2020 beschlossen hat. In ausgewählten Gemeinden werden während dreier Jahren (2021 bis 2024) Erkenntnisse über Sprachfördermassnahmen vor dem Eintritt in den Kindergarten gesammelt.

Jeweils rund 300 Fragebögen gehen dann zur Auswertung an die Uni Basel. «Es wird also unvoreingenommen und anhand von objektiven Kriterien bestimmt, welche Kinder gefördert werden sollen.» Die Beteiligung am Projekt ist bei den Familien dieses Jahr sogar etwas höher als noch im ersten Jahr. «Viele wissen mittlerweile, worum es geht. Das vereinfacht den Prozess», sagt Ammann. 2021 habe sie etliche Telefonate mit Eltern geführt. Viele Eltern freuten sich über das Angebot, andere kannten das Konzept von Spielgruppen nicht und ein paar wenige fanden, das Kind sollte erst sattelfest in der Muttersprache werden, bevor es Deutsch lernt.

Das nächste Jahr ist ausgebucht

Der Gemeindeverband Aargau Süd ist die einzige Region beim dreijährigen Pilotprojekt. Der Rest sind einzelne Gemeinden, darunter Unterentfelden. Von den zehn Verbandsgemeinden beteiligen sich acht (Burg, Leimbach, Menziken, Oberkulm, Reinach, Teufenthal, Unterkulm, Zetzwil). In der Region wurde das Projekt eingebettet in einem regionalen Gesamtkonzept realisiert.

Das sei unter anderem auch hilfreich, weil die Eltern so aus Kitas und Spielgruppen in der gesamten Region auswählen können. Vorausgesetzt sie haben noch Platz. «Es gibt einige Kitas und Spielgruppen, die seit Projektstart deutlich mehr Anmeldungen verzeichnen als früher und deshalb ihr Angebot ausgebaut haben», weiss Ammann.

«Für die ausgewählten Kinder sind in diesem Zeitraum zwei Mal zweieinhalb Stunden pro Wochen Spielgruppe oder Kita gratis», erklärt Ammann. So zum Beispiel die Spielgruppe Malhüsli in Menziken. «Für das kommende Jahr sind wir bereits wieder ausgebucht. Wir haben sogar Kinder in der Warteschlange», sagt Spielgruppenleiterin Doris Bolliger.

Lernen durch alltagsintegrierte, frühe Sprachförderung

Bis auf die erhöhte Auslastung ist die Umsetzung der Sprachförderung laut Bolliger aber kein grosser Mehraufwand. «Wir haben schon vor dem Programm stark darauf geachtet, alles zu benennen.» Die Kinder werden also nicht «beschult». Gelernt wird durch alltagsintegrierte, frühe Sprachförderung. So wird beispielsweise bei beim Znüni jedes Lebensmittel mit den Kindern zusammen benannt. «Die Spielgruppe soll aber nicht nur bei der Sprache helfen. Sie lernen spielerisch, sich in einer Gruppe zu sozialisieren.» Wichtig sei vor allem, dass die Kinder regelmässig kommen.

Nicole Ammann zufolge sei dann eine einheitliche Weiterbildung für alle Spielgruppen- und Kitaleiterinnen unabdinglich. Dieses Jahr hat sie eine solche selber organisiert. Ihre Hoffnung ist, dass das Projekt nach der Probephase weitergezogen wird.

