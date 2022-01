In Aaburg baut das Milität eine Brücke für Fussgänger.

Aarburg Für grosses Pontonierfest im Juni: Die Armee startete mit dem Brückenbau Vom 24. bis 26. Juni findet in Aarburg das Eidgenössische Wettfahren der Pontoniere statt – inklusive Wasserfest. Die Vorbereitungen sind jetzt angelaufen. Janine Müller Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

In Aarburg erstellt das Katastrophenhilfe Bereitschaftsbataillon Bremgarten eine Fussgängerbrücke für das Eidgenössische Pontierwettfahren vom Juni 2022. Janine Mueller

Das Hämmern ist von Weitem zu hören, in den Lärm mischt sich das Knattern eines Motors. Am Aarburger Aarequai werden Baumstämme gelagert, ein paar Meter weiter den Fluss hoch wird kräftig gearbeitet. An der Aare, gleich neben der Badi, geht etwas. Die Vorbereitungen auf das 41. Eidgenössische Wettfahren der Pontoniere, das vom 24. bis 26. Juni in Aarburg stattfindet, sind diese Woche angelaufen.

Ein Highlight soll dabei die Fussgängerbrücke sein, die das Aargauer mit dem Solothurner Ufer verbindet. Das haben die Aarburger Pontoniere bereits bei ihrer letzten Durchführung des Eidgenössischen im Städtli im Jahr 1988 so gemacht. Die Idee übernommen hatte dann auch das OK des Jubiläumsfests «200 Jahre Aargau» im Jahr 1998. «Die Brücke wird das Herzstück des Anlasses sein», ist Beat Graber, Pressechef des Eidgenössischen, überzeugt.

«Von jetzt an gibt es für die Vereinsmitglieder regelmässig Samstagseinsätze», führte Reto Müller, OK-Präsident aus. Denn mit dem Start des Brückenbaus sind auch die Vorbereitungsarbeiten in die Gänge gekommen. Die Brücke werde als Zuschauertribüne dienen, aber auch als Verbindung zwischen den Ufern für die Wettkämpfer, die den Flusslauf genau anschauen müssen vor ihrem Einsatz. Auch der Speaker-Turm wird mitten auf der Brücke zu stehen kommen.

Die Brücke wird von der Armee erstellt

Die Brücke soll zudem auch in die Wettkämpfe eingebaut werden. Diesen Heimvorteil wollen die Aarburger Pontoniere in ihrer Vorbereitung selbstverständlich trainieren. Auch Ulrich Baumann, seitens OK zuständig für das Controlling und den Empfang, weiss, dass sich dieses Bauwerk lohnt – für Zuschauer und Wettkämpfer gleichermassen. Erstellt wird die Brücke von der Armee. 30 Mann vom Genie Wasser Zug des Katastrophenhilfe Bereitschaftsbataillons Bremgarten sind aktuell im Einsatz, um die Pfähle in den Grund der Aare zu rammen. Das lockt so einige interessierte Passanten an, die dem Treiben staunend zuschauen. Die Rammpontoniere sind dafür zuständig, die sechs Joche – also die Pfeiler der Brücke – bereitzustellen. Auch Sappeure und Motorfahrer sind im Einsatz, damit das Material an den richtigen Ort gelangt.

Diese Arbeiten passieren in dieser Woche und müssen bereits jetzt erledigt werden, weil danach die Laichzeit der Fische beginnt. Diese Zweiteilung der Arbeiten ist unüblich, ging in diesem Fall aber nicht anders. «Normalerweise würden wir eine solche Brücke innerhalb von einer Woche aufbauen», sagt Karol Susen, Adjutant Unteroffizier und militärischer Einsatzleiter.

Brücke ist für eine Auslastung von 70 Tonnen ausgelegt

Ende Februar wird die Brücke fertiggestellt. Dann werden 14 Stahlträger – einer wiegt 2 Tonnen – auf den Pfählen montiert. Darauf kommen insgesamt sechs Holzplatten à 1,2 Tonnen, die mithilfe eines Krans eingebaut werden. Ob die Brücke Ende Februar bereits freigegeben werden kann, ist noch unklar. «Der Ingenieur wird die Brücke nach Fertigstellung begutachten und dann entscheiden», sagt Susen. Grundsätzlich ist die Brücke auf 70 Tonnen Belastung ausgelegt. Dennoch werden nur Fussgänger die Brücke queren dürfen.

