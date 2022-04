Alessio Lombardi alias «Les» rappt zweisprachig

Aarau «Am Anfang war ich kein guter Rapper»: Alessio Lombardi alias «Les» will hoch hinaus In den vergangenen fünf Jahren hat der Aarauer Alessio Lombardi über 100 Lieder auf Deutsch und Italienisch geschrieben. Bald veröffentlicht er wieder Musik – auch dank der Aarauer Kulturförderung. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 04.04.2022, 05.00 Uhr

Alessio Lombardi alias «Les», Rapper aus Aarau, hat kürzlich sein Album «Scandalo» veröffentlicht. Sandra Ardizzone

Als seine erste Freundin Schluss gemacht hat, hat Alessio Lombardi angefangen, Lieder zu schreiben. Das war vor knapp zehn Jahren. Mittlerweile ist aus einem Song ein Repertoire von über 100 geworden.

In der bekanntesten Schweizer Rap-Playlist auf der Streamingplattform «Spotify» war «Les», wie sich Alessio Lombardi nennt, schon über ein Dutzend Mal vertreten. Von der Kulturförderkommission der Stadt Aarau hat er dieses Jahr erneut finanzielle Unterstützung erhalten.

Alessio Lombardi alias «Les». Sandra Ardizzone / AAR

«Ich habe mich dann gefragt, was ich als Nächstes machen könnte», sagt Les in einem Studio in der Aarauer Altstadt. Die Antwort fand er in seiner Herkunft: «Meine Eltern sind beide aus Italien.» Teilweise hätten beide arbeiten müssen. Dann sei er als Kind jeweils zu seiner Grossmutter. «Die konnte nur Italienisch. So habe ich es gelernt», sagt der 29-Jährige.

Neue Musik erscheint am 8. April

Als Les sich dazu entschied, ein ganzes Album auf Italienisch aufzunehmen, kamen ihm seine Sprachkenntnisse gerade recht. «Songs auf Italienisch zu schreiben, fiel mir dann leichter, als ich es angenommen hatte.» Wie immer habe er dabei die volle Unterstützung seiner Familie gehabt.

Unter anderem, weil er nicht nur auf die Karte Musik setzte, sondern auch eine KV-Ausbildung absolvierte. «Es war nie ein ‹Entweder-oder›.» Auch heute arbeitet er neben der Musik in einem Bürojob. Die Kulturunterstützung decke zurzeit zusammen mit dem Gewinn, den er mit seiner Musik macht, ziemlich genau die Kosten für die Musikproduktion.

Neben Geld habe ihn die Musik aber auch viel Arbeit gekostet. «Am Anfang war ich kein guter Rapper», sagt Les. Schon nur der Unterschied zwischen jetzt und vor fünf Jahren sei immens. 2017 veröffentlichte er sein Débutalbum «5k» – benannt nach der Postleitzahl von Aarau. Denn:

«Ich bin hier aufgewachsen und mein ganzer Freundeskreis ist hier.»

Mit seinen Freunden zusammen gründete er dann das Label «5K», unter dem er als Teil des übergeordneten Musiklabels «No Hook» Lieder veröffentlichte. Unter anderem Musikproduzent und Rapper Mondetto war bei diesem Label ebenfalls von Anfang an dabei. Inspiriert war Les immer von amerikanischen Künstlern wie Drake, Jay-Z oder Kendrick Lamar, aber auch von Vertretern aus Italien oder Lateinamerika. So zum Beispiel von Bad Bunny oder Sfera Ebbasta.

«Ich lasse mich nicht gerne in eine Schublade stecken», erklärt Les. So habe er für seine neue Platte – der erste Song davon erscheint am 8. April – neben Trap und Hip-Hop auch Punkrock oder Latinosound geplant. «Früher habe ich sehr viele Anglizismen in meinen Liedern gebraucht.» Mit der Zeit sei ihm das aber zu langweilig geworden. Dann habe er angefangen, auch andere Sprachen in seine Songs zu mischen. «Es macht die Lieder einfach runder», findet Les.

Dasselbe macht er bei seinen Mundart-Liedern auch mit Schweizer Dialekten. «Als Aargauer haben wir bei den Dialekten ja Narrenfreiheit», sagt er lachend. Ein Rezept, wie man den perfekten Song schreibt, gibt es nun mal nicht, findet er: «Wenn sich das Lied cool anhört, dann ist es einfach cool. Egal, wie man es geschrieben hat.»

