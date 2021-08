So lief die Premiere des Circus Monti in Wohlen ab

Wohlen So lief die Premiere des Circus Monti ab: «Die Maske vergisst man während der Vorstellung ganz schnell» Nachdem 2020 die Saison coronabedingt ausfiel, konnte der Circus Monti jetzt in Wohlen endlich wieder eine Premiere feiern – unter Auflagen. Verena Schmidtke 07.08.2021, 10.41 Uhr

Premiere des Programmes "Cirque je t'aime" des Circus Monti. Erstmals kann der Zirkus nach fast 2 Jahren Pause aufgrund der Coronapandemie wieder vor Publikum auftreten. Die Zuschauer benötigen kein Covid-Zertifikat, müssen im Zelt aber eine Maske tragen. Aufgenommen am 6. August 2021 im Circus Monti auf dem Merkur-Areal in Wohlen. (Claudio Thoma/CH Media) Claudio Thoma

Um kurz vor 20 Uhr füllen sich die Plätze im Zelt des Circus Monti zusehends. Freundlich helfen Anweiser des Zirkus‘ den Zuschauern bei der Suche nach der richtigen Sitznummer. Es dauert bis alle die ihrigen gefunden haben, zwischen Besuchergruppen müssen Lücken bleiben. Anders als üblich sind bei diesem Tourneeauftakt Sitzplätze leer. «Aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen können nur zwei Drittel besetzt werden», führt Zirkusleiter Johannes Muntwyler das Prozedere aus.

Zirkusdirektor Johannes Muntwyler. Claudio Thoma

Im Gegensatz zu einigen anderen Veranstaltern setzt der Circus Monti nicht auf das Covid-Zertifikat. Muntwyler dazu:

«Wir wollten niemanden ausschliessen, das hätte mit dem Zertifikat passieren können.»

Die Umsetzung des Schutzkonzeptes sei nicht vermutlich nicht sehr viel aufwendiger. «Beim Zertifikat müssten wir es am Eingang scannen, das wäre ja auch ein Aufwand.»

Mit Maske und Abstand im Zirkus – das Konzept funktioniert

Nun sind die Besucher über zwölf Jahren dazu angehalten, während der Vorstellung eine Mund-Nasenbedeckung aufzusetzen. Die Maskenpflicht besteht zudem für das Buffet- und Eingangszelt sowie für die Toilettenanlagen. Über das Areal verteilte Desinfektions-Dispenser ermöglichen die Hand-Hygiene. Offensichtlich funktioniert das Konzept, überall sind Masken zu sehen. «Zwischen den Besuchergruppen gibt es Sperrplätze», teilt Stefan Gfeller von der Medienabteilung mit. «Die Kontaktdaten werden bei der Ticketbuchung erfasst. Wer spontan kommt, der füllt ein Formular aus.» Da die Wohler Vorstellungen ausverkauft seien, sei das jetzt aber nicht notwendig.

Auf die Frage, ob es schon Reaktionen zum Schutzkonzept gab, schmunzelt Johannes Muntwyler unter seiner Maske: «Das wurde sehr positiv aufgenommen. Es gab Anrufe, dass das völlig in Ordnung so sei. Die Leute sind froh, dass die Premiere so stattfinden kann.» Auch das Team freue sich, dass es nach einem schwierigen Jahr mit Corona bedingter Tourneepause endlich wieder Vorstellungen gibt. «Die Stimmung ist sehr gut», informiert der Zirkusleiter gut gelaunt, «alle sind euphorisch, weil es endlich wieder losgeht.» Komponist Lukas Stäger bestätigt dieses und berichtet, wie Artisten und Musiker sozusagen in einer Bubble geprobt hätten, damit alle sicher seien. «Es ist schön, dass wir jetzt wieder starten können», sagt er.

Luftring Julia Steward. Claudio Thoma Luftring Julia Steward. Claudio Thoma Claudio Thoma Clowns Stefan Swoboda & Olivia Swoboda-Weinstein. Claudio Thoma Hula-Hoop Aerial Emery. Claudio Thoma Hula-Hoop Aerial Emery. Claudio Thoma Schlappseil Antino Pansa. Claudio Thoma Schlappseil Antino Pansa. Claudio Thoma Handstand Amie Patching. Claudio Thoma Zuschauer mit Schutzmaske. Claudio Thoma Hand-auf-Hand Michael Patterson & Joëlle Ziörjen. Claudio Thoma Zirkusdirektor Johannes Muntwyler begrüsst seine Gäste im Zirkus. Claudio Thoma Claudio Thoma Claudio Thoma Claudio Thoma Claudio Thoma Claudio Thoma Vertikaltuch Antoine Boisserau. Claudio Thoma Vertikaltuch Antoine Boisserau. Claudio Thoma Zirkusdirektor Johannes Muntwyler. Claudio Thoma

Positive Reaktionen und grosse Freude über die Vorstellung

Und die Vorfreude wird offensichtlich nicht enttäuscht. Das Programm «Cirque je t’aime!», das laut Muntwyler eine Hommage an seine Eltern sei, die 1985 den Circus Monti gründeten, zieht das Publikum sofort in den Bann. Die Geschichte beginnt in einem Klassenzimmer und findet ihren Abschluss im eigenen Zirkus. Ausgefeilte Akrobatik, viel Humor kombiniert mit passender Musik begeistern die Besucher.

Sehr schön anzusehen ist beispielsweise die Nummer am Vertikaltuch präsentiert von Antoine Boisserau:

Claudio Thoma

Immer wieder gibt es während der gesamten Vorstellung Bravo-Rufe und sehr viel Applaus. Zum Schluss wirkt es so, als wollten die Zuschauer die Artisten gar nicht gehen lassen. Die Freude an Kultur, die endlich wieder stattfinden kann, ist spürbar. Und es zeigt sich: Zirkusluft lässt sich auch mit einer Maske erschnuppern.

Der gute Eindruck vor der Première täuscht den Zirkusdirektor nicht. Offenbar machen die Schutzmassnahmen niemandem Probleme. Am Anlass vertreten ist der Wohler Gemeindeammann Arsène Perroud.

Gemeindeamman Arsène Perroud. Claudio Thoma

In der Pause teilt er lächelnd mit, dass ihm die Vorstellung sehr gut gefalle. «Das letzte Jahr war sehr speziell, da ist es schön, jetzt wieder im Zirkuszelt sitzen zu können», stellt er fest. «Die Maskenpflicht ist ja schon Alltag.» Wenn die Schutzmassnahmen solche Veranstaltungen ermöglichen sei das gut.

Grossrat Thomas Leitch-Frey vertritt ganz ähnliche Ansichten: «Die Massnahmen sind angemessen. Ausserdem vergisst man während der Vorstellung ganz schnell, dass man eine Maske trägt, weil das Geschehen in der Manege so spannend ist.» Dabei gefalle ihm sehr gut, dass eine Geschichte erzählt werde. Begeistert vom Geschehen in der Manege ist auch Julia Bamberger aus Lupfig, die Schutzmassnahmen seien für sie in Ordnung.

«Die Vorstellung ist ganz zauberhaft und der Bezug zur Schule passt gut, Montag beginnt sie ja wieder», merkt Monika Küng an. Für sie sei es perfekt, wie der Zirkus die Maskenpflicht umsetze. Weitere Besucherinnen wie Carmen Schmid aus Basel und Shari Brandenberg aus Zug befinden, dass die Maske schon alltäglich sei und nicht störe. «Wir freuen uns, wieder an einer Première des Circus Monti dabei sein zu können», erzählt Carmen Schmid. Diese seien immer eine schöne Gelegenheit, Freunde zu treffen. Shari Brandenberg fügt hinzu: «Das ist letztes Jahr leider ausgefallen. Ausserdem war die Vorstellung toll, besonders die Nummer mit der Wippe. Das Gesamtpaket stimmt einfach.»