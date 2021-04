Wohlen Nach tragischem Unfall: 81-Jährige ist ihren Verletzungen erlegen Die Seniorin, die letzte Woche als Fussgängerin von einem Auto erfasst worden war, erlag im Spital ihren Verletzungen. 30.04.2021, 14.58 Uhr

Ein 73-jähriger Autofahrer bog vom Bünzweg in die Bünzstrasse ein. Brk News Aus noch unbekannten Gründen erfasste er dabei eine 81-jährige Frau, die sich auf dem Trottoir befand. Brk News Die Frau wurde vom Fahrzeug noch mehrere Meter mitgeschleift. Brk News Sie erlitt dabei schwere Verletzungen. Brk News Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Brk News Die Frau musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Marc Ribolla Der Unfallort war für mehrere Stunden gesperrt. Marc Ribolla

Die 81-Jährige verstarb vergangene Nacht im Spital, wie die Kantonspolizei heute Freitag mitteilt. Sie war am 21. April in Wohlen als Fussgängerin von einem Auto erfasst und mitgeschleift worden. Der 73-jähriger Autofahrer bog vom Bünzweg in die Bünzstrasse ein und erfasste aus noch unbekannten Gründen die Frau, die sich auf dem Trottoir befand. Sie wurde vom Fahrzeug noch mehrere Meter mitgeschleift.

