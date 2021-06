Der Grosse Rat debattiert heute über die Steuerrevision

Wirtschaftsstandort Tiefere Firmensteuern und höhere Prämienabzüge? Am Dienstag kommt es zum Showdown im Grossen Rat Mit einer Steuersenkung für Firmen will die bürgerliche Mehrheit bei der Grossratsdebatte über die jüngste Steuerrevision den Aargau wieder attraktiver machen. Rot-Grün wird sich vehement dagegen wehren. Gleichzeitig soll nach 20 Jahren der steuerliche Abzug für die Krankenkassenprämien deutlich erhöht werden. Mathias Küng 21.06.2021, 17.47 Uhr

An der letzten Sitzung vor der Sommerpause werden die Meinungen zur Steuerthematik nochmals heftig aufeinanderprallen. Sandra Ardizzone

Am Dienstag debattiert der Grosse Rat an seiner womöglich letzten Sitzung in Spreitenbach (ab August dürfte die Coronasituation wieder Sitzungen im Grossratsgebäude in Aarau ermöglichen) das wohl umstrittenste Geschäft dieser Legislatur: Es geht um die Senkung des Firmensteuertarifs von heute 18,6 auf 15,1 Prozent. Bei der letzten Steuerrevision 2019 konnte der Aargau seinen zweistufigen Gewinnsteuertarif (18,6 Prozent für Gewinne über 250'000 Franken, 15,1 Prozent für tiefere Gewinne) im Unterschied zu einer Mehrheit der Kantone nicht senken. Die Lage des Kantonshaushalts, der eben erst über mehrere Jahre mit schmerzhaften Sparprogrammen saniert worden war, schien im Frühling 2019 noch zu fragil.

Dafür schöpfte der Aargau damals die neuen gesetzlichen Möglichkeiten für innovative Firmen mit hohen steuerlichen Abzügen für Forschung und Entwicklung sowie Patentbox voll aus. Dafür setzt er seither die Gelder ein, die er (und alle anderen Kantone auch) seither vom Bund zusätzlich bekommt.

Bürgerliche wollen Aargau im Steuerwettbewerb besser platzieren

Doch, als klar wurde, dass der Aargau, der mit seinem Tarif zuvor im Mittelfeld gestanden hatte, infolge von Firmensteuersenkungen in zahlreichen Kantonen im interkantonalen Vergleich in kürzester Zeit auf den drittletzten Platz abgerutscht ist und viele Firmen von den Abzügen nicht profitieren können, verlangten SVP, FDP und CVP (heute Die Mitte) mit Nachdruck eine neue Revision und eine Senkung des Gewinnsteuertarifs.

Sie stiessen (und stossen) dabei auf heftigsten Widerstand von links, bisher allerdings erfolglos. Die Regierung arbeitete schliesslich auf Geheiss einer Grossratsmehrheit unter Hochdruck eine Vorlage aus, sie schon am 1. Januar 2022 zusammen mit den höheren Steuerabzügen für Krankenkassenprämien in Kraft treten soll. Über beides wird am Dienstag entschieden.

Gestaffelte Tarifsenkung bewirkt Mindereinnahmen

Die Regierung schlägt vor, den Tarif über mehrere Jahre gestaffelt zu senken. Für den Kanton ergäben sich so Mindereinnahmen von 30 (Jahr 2022), 60 (2023) respektive 90 (2024) Millionen Franken. Für die Gemeinden ergäben sich Mindereinnahmen von 14 (2022), 28 (2023) respektive 42 (2024) Millionen Franken. Am Ende stünde dann anstelle des bisherigen Zweistufentarifs nur noch ein Tarif. Die Regierung argumentiert, der Kanton könne diese Mindereinnahmen verkraften, liegen doch über 700 Millionen Franken im Reservekässeli.

Gemeindeverluste sollen teilweise ausgeglichen werden

Da sowohl Kanton als auch die Gemeinden vor dem Coronahintergrund in den kommenden Jahren in einem belasteten finanzpolitischen Umfeld stehen und die Gemeinden wenig Spielraum haben, um solche Mindereinnahmen kurzfristig auszugleichen, sollen diese während vier Jahren durch einen Steuerfussabtausch kompensiert werden. Und zwar in den ersten drei Jahren zu zwei Dritteln, in einem weiteren Jahr «mit Berücksichtigung der zu erwartenden dynamischen Effekte zu einem Drittel», wie es in der regierungsrätlichen Botschaft heisst. Dies auch vor dem Hintergrund der verzögerten Wirkung des Finanzausgleichs zwischen den Gemeinden.

Linke wehrt sich heftig gegen Steuersenkung für Firmen

In der Debatte wird es zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen rechts und links kommen. Von links wird die Forderung kommen, auf die Steuersenkung zu verzichten. Aus der vorberatenden Kommission Volkswirtschaft und Abgaben (VWA) kommt aber noch eine ganz andere Forderung: Es sei zu prüfen, ob man den Gewinnsteuersatz im ersten Jahr nicht deutlich stärker senken könnte als in den Folgejahren. Dabei sei detailliert aufzuzeigen, was dies für Kanton und Gemeinden finanziell bedeuten würde. Mit einem weiteren Prüfungsauftrag will die VWA ausrechnen lassen, welche Folgen die Steuersenkung letztlich für den Finanzausgleich hat.

Gemeinden wollen bessere Kompensation für Einnahmenausfälle

Und schliesslich sei zu prüfen, schlägt sie vor, ob der Kanton den Gemeinden die Mindereinnahmen sogar so lange teilweise kompensieren soll, «bis sich die dynamischen Effekte der Tarifreduktion für die Gemeinden konkret eingestellt haben». Gemeint ist damit, bis sich die Gewinnsteuereinnahmen wieder erholen, weil – wie erhofft – dank tieferer Steuern mehr Firmen in den Aargau kommen oder hier gegründet werden.

So geht es unter enormem Zeitdruck weiter

Die bürgerliche Mehrheit dürfte die Vorlage in erster Beratung gegen vehementen Widerstand von links gutheissen. Allerdings wird die Regierung mit Blick auf die zweite Beratung mehrere Prüfungsaufträge bekommen. Gerade die Gemeinden wollen ganz genau wissen, was auf sie zukommt. Viel Zeit zur Beantwortung hat die Regierung nicht, denn schon im August soll die Botschaft für die zweite Beratung vorliegen, die für November geplant ist. Der Zeitdruck ist so enorm, weil die bürgerliche Mehrheit im Kantonsparlament unbedingt will, dass beide Teile der Vorlage schon per 1. Januar 2022 in Kraft treten können.

Für eine vorzeitige Inkraftsetzung braucht es im Parlament noch eine separate Abstimmung. Die Referendumsfrist läuft natürlich trotzdem. Da voraussichtlich schon im Grossen Rat das Behördenreferendum ergriffen wird (für dessen Zustandekommen die Stimmen von 35 Grossrätinnen und Grossräten nötig sind), dürfte es frühestens im Februar, allenfalls erst im Mai 2022 zu einer sehr emotionsgeladenen Volksabstimmung kommen.

Prämienabzug um 50 Prozent oder noch mehr erhöhen?

Herr und Frau Aargauer können in ihrer Steuererklärung für Versicherungsprämien und Sparkapitalzinsen einen Pauschalabzug (bekannt als Krankenkassenprämienabzug) geltend machen. Und zwar gilt: 4000 Franken für verheiratete Personen respektive 2000 Franken für die übrigen Steuerpflichtigen. Dieser Abzug gilt in seiner Höhe seit 2001, also seit 20 Jahren, unverändert. Dabei sind die Krankenkassenprämien seither massiv in die Höhe geschossen, sie belasten das Portemonnaie der Menschen heute ungleich stärker als damals.

Familie mit zwei Kindern: Aargau am schmürzeligsten

Kommt dazu, dass der Aargau mit seinem Abzug für eine Familie mit zwei Kindern von allen Kantonen am schmürzeligsten ist. Er steht hier folgerichtig auf Rang 26. Bei Alleinstehenden ist es nicht ganz so schlimm, da gewähren «nur» 19 Kantone höhere Abzüge als der Aargau.

Jetzt beantragt der Regierungsrat eine Erhöhung auf 6000 Franken (plus 50 Prozent) für verheiratete Personen respektive 3000 Franken (plus 50 Prozent) für die übrigen Steuerpflichtigen. Dies entspräche etwa der Regelung, wie sie sich bei der direkten Bundessteuer abzeichnet. Die Regierung will auf einen separaten Pauschalabzug für Kinder verzichten.

Höherer Abzug bewirkt Mindereinnahmen für Kanton und Gemeinden

Die beantragte Erhöhung bewirkt für den Kanton bei der Einführung im Jahr 2022 Mindereinnahmen von 46 Millionen Franken und für die Gemeinden von 42 Millionen Franken. Wie dies umgekehrt die Steuerzahlenden entlastet, zeigt die Tabelle.

Der Erhöhung der Abzüge wird im Rat wenig Widerstand erwachsen, abgesehen davon, dass etwa die SP bei den Krankenkassen grundsätzlich einen Systemwechsel anstrebt. Diskussionen geben wird es indessen, weil eine VWA-Minderheit von rechts mit der 50-prozentigen Erhöhung der Abzüge nicht zufrieden ist. Sie will den Abzug für Verheiratete gar auf 7000 Franken erhöhen, den für die übrigen Steuerpflichtigen schlicht auf 4000 Franken verdoppeln. Zu reden geben wird zudem eine Forderung aus den Reihen der SVP, bei Leuten, die Prämienverbilligung beziehen, den Pauschalabzug zu halbieren. Die Regierung lehnt das allerdings ab.

Auch hier Prüfungsanträge

Auch hier kommen zwei Prüfungsanträge aus den Reihen der VWA. So solle die Regierung mit Blick auf die zweite Beratung «eine mindestens 50-prozentige Kompensation der Steuermindererträge der Gemeinden» aufgrund der höheren Abzüge prüfen. Und zweitens soll die Regierung genau errechnen, wie hoch die Steuerausfälle aufgrund der geplanten höheren Abzüge für jede Gemeinde wären. Auch hier wird das Finanzdepartement in der Sommerferienzeit also mehr als genug zu rechnen haben.

Was ändern die Pläne für eine globale Mindeststeuer für die Vorlage?

Drei Aargauer Politiker sagen, was der Beschluss der G7-Staaten für einen 15-Prozent-Mindestsatz für den Aargau bedeutet.

Finanzdirektor Markus Dieth. Britta Gut

Finanzdirektor Markus Dieth: «Mit der geplanten Steuervorlage beabsichtigen wir, die Attraktivität des Aargaus als Wohn- und Wirtschaftsstandorts weiter zu stärken. Am Handlungsbedarf beim Gewinnsteuertarif ändert die von den G7-Staaten beschlossene Mindestbesteuerung von 15 Prozent nichts. Denn diese wird voraussichtlich nur bei internationalen Konzernen angewendet, die weltweit einen Gesamtumsatz von 750 Millionen Euro erreichen. Alle anderen Unternehmen können weiter mit einem Steuersatz unter 15 Prozent besteuert werden. Der interkantonale und internationale Steuerwettbewerb bleibt damit unverändert. Im Aargau ansässige Konzerne, die aufgrund des Gesamtumsatzes neu der Mindestbesteuerung unterliegen, würden mit dem neuen aargauischen Einheitssteuersatz von 15,1 Prozent grundsätzlich auch die Mindestschwelle von 15 Prozent einhalten. Der Aargau hätte für diese Gesellschaften neu praktisch die gleiche steuerliche Attraktivität wie die bisherigen Tiefsteuerkantone – vorausgesetzt, die Schweiz beschliesst keine steuerlichen Gegenmassnahmen.»

SP-Fraktionschefin Claudia Rohrer. zvg

SP-Fraktionschefin Claudia Rohrer: «Die SP Aargau steht hinter dem Anliegen der weltweiten Mindeststeuer von 15 Prozent. Diese stoppt das zerstörerische Steuersatzdumping unter den Staaten und Kantonen. Der Kanton Aargau liegt gemäss CS Ranking zur Standortattraktivität für Unternehmen (SQI) bereits heute auf dem sehr guten Platz 5. Der globale Mindeststeuersatz wird zu einer Spitzenposition führen, da der Vergleich mit tiefen Steuersätzen wegfällt. Dank attraktiver Standortvorteile wie Verfügbarkeit von Fachkräften und guter Erreichbarkeit, Vernetzung von Firmen und Forschung kann der Aargau punkten. Firmen werden den Standortentscheid nicht mehr primär auf den Steuersatz abstützen, wenn künftig alle die gleichen Voraussetzungen haben. Die aktuelle Vorlage kommt zum falschen Zeitpunkt, sie führt zu Ausfällen, welche die natürlichen Personen kompensieren müssen. Es ist der richtige Zeitpunkt, weiterhin in die weiteren Komponenten der Standortattraktivität zu investieren, für die ansässigen und die neu zuziehenden Firmen.»

SVP-Grossrat Christoph Hagenbuch. Patrick Schellenberg

SVP-Grossrat Christoph Hagenbuch: «Für die Steuervorlage ändert sich durch die Pläne der G7 derzeit nichts, weil ein Steuersatz von 15,1 Prozent angestrebt wird. Das inquisitorische Vorgehen der G7-Staaten, welche ihre eigenen Finanzen nicht im Griff haben, beraubt den Aargau aber seiner Souveränität. Also der Möglichkeit, seine Steuerattraktivität in Zukunft weiter zu verbessern. Und das ist zwingend notwendig, denn hohe Steuersätze nützen niemandem, wenn wegen der hohen Steuerlast die gewinnstarken Firmen mit ihren Arbeitsplätzen abwandern! Schweizweit gesehen gilt es nun, nicht kopfscheu zu werden und vor allem nicht in vorauseilendem Gehorsam die Steuern zu erhöhen. Von einer konkreten Umsetzung der Pläne ist die weltweite Staatengemeinschaft nämlich noch weit entfernt. Seit Jahren fordert die SVP den Abbau der Bürokratie sowie eine tiefe Abgaben- und Gebührenlast. Diese Forderungen müssen nun endlich umgesetzt werden. Denn genau diese Faktoren werden zukünftig für Grosskonzerne bei der Standortwahl eine grössere Bedeutung erhalten.»