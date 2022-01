Winter-Chaos - Ein denkwürdiger Tag: Heute vor einem Jahr versank der Aargau im Schnee

In der Nacht vom 14. auf den 15. Januar 2021 setzte in der ganzen Schweiz starker Schneefall ein. Der Aargau versank richtiggehend im Schnee. Alleine am Morgen vermeldete die Kantonspolizei 100 Unfälle und rund 60 gesperrte Strassen. Ein Aargauer Dorf war tagelang von der Aussenwelt abgeschnitten. Wir haben für Sie die eindrücklichsten Bilder aus der Region und die wichtigsten Artikel zum heftigen Wintereinbruch von damals zusammengefasst.

15.01.2022, 06.53 Uhr