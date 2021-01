Wetter Schwemmholz in der Aare, Beaver-Schläuche am Rhein: Die Polizei erhielt 35 Meldungen wegen Hochwasser Schneeschmelze und Regen führte im Aargau zu hohen Pegeln, grössere Schäden wurden der Kantonspolizei aber nicht gemeldet. Ein Überblick Aktualisiert 29.01.2021, 18.15 Uhr

Regenfälle und Schneeschmelze sorgen dafür, dass die Aare viel Wasser führt und Schwemmholz entfernt werden muss. Fabio Baranzini

(fh) Gleich mit zwei Kranwagen waren Mitarbeiter des Forstdienstes und des Energieversorgers Eniwa am Freitag an der Aare im Einsatz. Sie entfernten oberhalb des Kraftwerks Schwemmholz aus dem Aarekanal, das sich an einem Brückenpfeiler gestaut hatte. Weiter unten am Fluss, auf der Baustelle der neuen Aarauer Brücke «Pont Neuf», war der Pegel ebenfalls hoch. Die Bauarbeiten konnten aber weitergeführt werden, weil das Wasser nicht über die Höhe der Stahlprofile kam.

Der starke Regen und der rasch schmelzende Schnee der letzten Tage liessen die Flüsse im Aargau anschwellen. Am Rhein und an der Aare meldete der Kanton Abflusswerte der Gefahrenstufe 2 (mässig), für den Rhein wurde am Freitagnachmittag die Gefahrenstufe 3 (erheblich) erwartet. Teile des Kantonalen Katastrophen-Einsatzelements bauten deshalb am Freitag bei Wallbach im unteren Fricktal mobile Hochwasserschutzelemente vom Typ Beaver ein. Künftig soll dies nicht mehr nötig sein, in Wallbach soll die Ufermauer erhöht werden.



Bilder zu den Überschwemmungen im Aargau

Aufgrund der anhaltenden Niederschläge sowie der Schneeschmelze der letzten Tage gilt im Kanton Aargau erhöhte Hochwassergefahr. ag.ch Oberhalb des Kraftwerks in Aarau sammelt sich Schwemmholz am Pfeiler einer Brücke über den Aarekanal und muss entfernt werden. Fabio Baranzini Beim Lindenplatz in Reinach wurden in der Ladenpassage temporäre Schutzverbauungen angebracht, falls die Wyna über die Ufer tritt. Diese war bereits am 14. Januar gefährlich hoch. Flurina Dünki Die Bauarbeiten für die neue Aarauer Aarebrücke können derzeit weitergeführt werden. Sollte das Wasser über die Stahlprofile kommen, wäre ein Baustopp nötig. Nadja Rohner Derzeit werden in gefährdeten Uferzonen von Wallbach die mobilen Hochwassersperren eingebaut. ag.ch Der Einbau erfolge in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. ag.ch Am Donnerstag waren ein Bagger und das Forstamt Döttingen im Einsatz, um die Bäume aus dem Bett der Surb zu entfernen. Angelo Zambelli Reissende Wassermassen am Donnerstag in Döttingen: An gewissen Stellen war der Wasserpegel sehr hoch. Angelo Zambelli Auch in Brugg wurden Abschrankungen aufgestellt. Daniel Arnold Auch in Brugg wurden Abschrankungen aufgestellt. Daniel Arnold

Auch im Geissenschachen in Brugg kamen Beaver-Elemente zum Einsatz, diese wurden von der städtischen Feuerwehr eingebaut. Hochwasser gab es am Freitag auch an einigen kleineren Gewässern, so war der Pegel der Bünz oberhalb von Wohlen so hoch, dass sie sich am Schutzdamm aufstaute. Beim Lindenplatz in Reinach wurden in der Ladenpassage temporäre Schutzverbauungen angebracht. Dies für den Fall, dass die Wyna über die Ufer treten sollte.

Die Bünz bei Wohlen. Nathalie Wolgensinger

Bei der Kantonspolizei Aargau gingen rund 35 Meldungen ein, grössere Schäden wurden allerdings keine verzeichnet. Die Hochwassersituation im Aargau wird vom Kantonalen Führungsstab (KFS) auch in den nächsten Tagen weiterhin überwacht, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Die Bevölkerung wird gebeten, die Uferzonen der hochwassergefährdeten Flüsse zu meiden und bei Aktivitäten im Freien das Risiko von lokalen Überschwemmungen und Erdrutschen zu beachten. Den Anweisungen von Polizei, Feuerwehr und Behörden sei Folge zu leisten