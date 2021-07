Aargauer Jungwinzer über ihre Lehre und ihre bekannten Väter

Weinbau Jungwinzer mit prominenten Vätern: «Unsere Aargauer Weine sind heute ganz vorn dabei» Roman Wetzel aus Ennetbaden und Severin Furer aus Staufen haben soeben ihre Lehre als Winzer abgeschlossen. Beruflich treten sie damit in die Fussstapfen ihrer Väter Pascal Furer und Michael Wetzel. Doch gehen die beiden Jungwinzer wie diese auch in die Politik? Mathias Küng 30.07.2021, 05.00 Uhr

Roman Wetzel (links) und Severin Furer im Weinberg in Magden. Sandra Ardizzone

Wir treffen uns in Magden im Fricktal in einer überaus lieblichen Landschaft, an einem Sonnenhang natürlich, mit prächtiger Aussicht über das Dorf und die benachbarten Hügel. Hier, mitten im Weinberg beim Räbhüsli erwarten uns die frisch diplomierten Winzer Roman Wetzel aus Ennetbaden und Severin Furer aus Staufen. Sie haben eben zusammen mit sieben Mitlernenden aus dem Aargau am Strickhof im zürcherischen Wädenswil ihre Lehre abgeschlossen.

Warum so viele junge Aargauer Winzer werden

29 junge Berufsleute aus der ganzen Deutschschweiz haben hier abgeschlossen, wovon neun aus dem Aargau (drei Winzerinnen sowie vier Winzer, eine Weintechnologin und ein Weintechnologe). Woher kommt diese weit überproportionale Vertretung des Aargaus? Das sei wohl eher ein Zufall, meint Roman Wetzel. Der Anteil der Aargauer Lernenden – unter ihnen viele Zweitausbilder wie er selbst – schwanke von Jahr zu Jahr. Wetzel und Furer sind sich aber einig, dass dies ein Zeichen steigender Wertschätzung für Aargauer Wein und die vielen hiesigen florierenden Familienbetriebe ist.

Roman Wetzel Sandra Ardizzone

Sie wissen von der zum Teil immer noch vorhandenen grossen Zurückhaltung gegenüber Wein aus dem Aargau, weil er früher qualitativ beileibe nicht so gut war wie heute. Wetzel: «In der Schule haben einige gewitzelt. Wir haben dann aber verschiedene Weine miteinander degustiert. Und es wurde klar: Unsere Aargauer Weine sind heute ganz vorn mit dabei.»

Furer bleibt beim Lehrbetrieb, Wetzel sucht in der Bündner Herrschaft

Die Lehrverträge von Furer und Wetzel laufen aus. Was machen sie jetzt? Severin Furer, der die Lehre beim Fricktaler Weinbaubetrieb Fehr & Engeli in Ueken gemacht hat, hat hier bereits eine Festanstellung in der Tasche. Er bleibt also hier: «Ich freue mich sehr darauf, und natürlich auch, mehr Verantwortung übernehmen zu können.» Er kann sich vorstellen, später auch mal Erfahrungen in einem grossen Betrieb im Ausland mit grösserer Fläche und grösseren Maschinen zu sammeln. Längerfristig würde er gern in den elterlichen Betrieb einsteigen. Wurde er daheim zu dieser Berufswahl gedrängt? Furer schüttelt entschieden den Kopf: «Nein, das war allein mein Entscheid. Meine Eltern haben sich über meine Berufswahl aber sehr gefreut.»

Die beiden jungen Winzer Severin Furer (2. von links) und Roman Wetzel mit ihren stolzen Vätern Pascal Furer (links im Bild) und Michael Wetzel. zvg

Zweigleisig als Winzer und als Berufsschullehrer?

Roman Wetzel zählt bereits 24 Lenze. Er machte erst die Matura, begann ein Studium mit dem Ziel Lehrer, stieg dann aber doch auf Winzer um. Auch seine Eltern liessen ihm die Wahl, freuten sich aber über seine Neuausrichtung. Er machte seine Lehre bei Weinbau Gerhard Wunderlin. Jetzt sucht er sich eine Anstellung, am liebsten in der Bündner Herrschaft. Später will auch er gern im elterlichen Betrieb einsteigen. Wetzel kann sich gut vorstellen, zweigleisig zu fahren, und an der Berufsschule in Wädenswil ein Teilpensum als Lehrkraft aufzunehmen.

Severin Furer. Sandra Ardizzone

Was reizt die beiden jungen Aargauer am Winzerberuf? Furer wollte nicht mehr nur im Schulzimmer sein. Von der Idee, eine kaufmännische Lehre zu machen, kam er wieder ab. Er wollte unbedingt auch draussen in der Natur und mit den Händen arbeiten: «Unser Beruf ist sehr vielseitig und abwechslungsreich. Wir lernen mit Maschinen umzugehen, lernen Lebensmitteltechnologie, sind viel draussen, können auch im Verkauf tätig sein, sind im Kontakt mit Kundinnen und Kunden. Das gefällt mir sehr.»

Roman Wetzel geht es genauso. Man sei auch Chemielaborant, Eventmanager, Bürolist, Verkäufer, sehe in viele Branchen hinein. Zudem werde der Winzerberuf sehr geachtet. Und man arbeite in einer grünen, beruhigenden Umgebung, der Beruf habe etwas Entschleunigendes.

Wie bestehen in Konkurrenz zu ausländischen Weinen?

Schweizer und Aargauer Weinbetriebe sind recht klein, die Preise im Vergleich zu ausländischer Konkurrenz hoch. Wie wollen sie da langfristig den Kopf über Wasser halten? «Das geht nur über höchste Qualität», tönt es wie aus einem Mund. Wetzel nimmt sich vor, junge Weintrinker von heimischen Getränken zu überzeugen: «Diese sind nicht nur sehr gut, sie werden auch sehr nachhaltig produziert. In der Landwirtschaft setzen die Menschen immer mehr auf regionale Produkte. Es muss uns gelingen, dass dies auch beim Wein so wird, indem wir ehrlich und offen kommunizieren, mit welch umweltschonenden Methoden wir arbeiten, und das so auch die Transportwege viel kürzer sind.»

Das sieht auch Furer als Herausforderung: «Viele sind mit ausländischem Wein aufgewachsen und haben ihren Lieblingswein schon gefunden. Diese Leute versuchen wir an regionalen Messen oder mit Degustationen abzuholen, zu zeigen, wie wir arbeiten und sie so von der Qualität und der Vielfalt unserer einheimischen Weine zu überzeugen.»

«Internet wird den direkten Kontakt beim Weinkauf nicht verdrängen»

Beide jungen Winzer sind überzeugt, dass das Gespräch zwischen ihnen und Kundinnen und Kunden am wichtigsten bleiben wird. Gewiss werde zunehmend auch Wein online bestellt, doch dies vermöge den persönlichen, Vertrauen schaffenden Kontakt keinesfalls zu ersetzen.

Was ist für sie das Schönste in ihrem Beruf? Die wertvollsten Momente seien, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen sowie Erntehelfern mit einem Glas Wein in der Hand gemeinsam den Tag ausklingen lassen könne, sagt Wetzel. Es gebe viele schöne Momente, meint Furer. Besonders freut er sich jeweils auf die Ernte im Herbst, auch wenn sie dieses Jahr nach dem vielen Regen kleiner ausfallen wird. Und er freut sich darauf, im Weinkeller den neuen Wein erstmals probieren zu können.

Grosser Respekt vor Mehltau und möglichen neuen Schädlingen

Was ist ihre grösste Sorge? Ob er «seinen» Wein auch in zehn Jahren noch verkaufen kann, wie sich wohl der Markt entwickle, ob er innovativ genug sein werde, um dabei zu bleiben, sagt Wetzel. Probleme seien da, um sie anzupacken, antwortet Furer, etwa Mehltau. Grossen Respekt hat er vor möglichen neuen Schädlingen. Falls solche auftauchen, hofft er, dass man rechtzeitig ein Mittel findet.

Wobei beide Winzer möglichst ökologisch arbeiten wollen. Ausschliesslich biologisch zu arbeiten, wäre aber ganz und gar nicht einfach, besonders bei so schwierigem Wetter wie jetzt. Furer: «Wenn es so viel regnet, werden die biologischen Mittel ständig von den Pflanzen abgewaschen. Biowinzer sind da fast machtlos, das Risiko von Pilzbefall wächst dann stark.»

Etwas gefällt den jungen Männern besonders: Natürlich gebe es eine gesunde Konkurrenz zwischen den Betrieben. Doch man helfe sich gegenseitig, wenn mal eine Maschine aussteigt oder Leute fehlen. Man tausche sich auch untereinander aus, um Lösungen zu finden, sagt Furer. Das trage zu einer guten Stimmung bei, ergänzt Wetzel. Sie beide wollen jetzt ihren Teil dazu beitragen, dass dies so bleibt.

Vor einer politischen Karriere wie ihre Väter?

Die Väter der beiden jungen Winzer sind ebenfalls Winzer. Der Vater von Severin Furer, Pascal Furer (SVP), ist zudem dieses Jahr Grossratspräsident, Roman Wetzels Vater, Michael Wetzel, politisiert für Die Mitte im Grossen Rat. Beide sind übrigens auch Staatsweingewinner (Furer 2020, Wetzel 2021). Peilen die beiden Jungen auch eine politische Karriere an?

Er verfolge das politische Geschehen mehr oder weniger aktiv und interessiere sich vor allem für landwirtschaftliche Themen, antwortet Severin Furer: «Selber aktiv zu werden, ist für mich aber aktuell auf politischer Ebene kein Thema. Ich könnte mir eher vorstellen, mich später einmal in der Weinbaubranche stärker zu engagieren und mich für den Aargauer Wein einzusetzen. Jedoch ist das alles Zukunftsmusik.» Noch unklar ist dies auch bei Roman Wetzel. Obwohl ihn Politik durchaus interessiert, kann er es sich «momentan nicht vorstellen, diesen Weg einzuschlagen».